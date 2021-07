Covid-19 : les tests PCR et antigéniques désormais payants pour les touristes étrangers

Les touristes étrangers doivent à compter de mercredi 7 juillet débourser 49 euros pour un test PCR et 29 euros pour un test antigénique.

(Photo d'illustration) ( AFP / VALERY HACHE )

Comme annoncé la semaine dernière par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, les tests de détection du Covid-19 sont payants pour les touristes étrangers venant en France à compter de mercredi 7 juillet.

Ils seront facturés à hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques. Un arrêté publié mardi précise néanmoins que la gratuité des tests sera possible pour les "non résidents" à condition qu'ils disposent d'une prescription médicale ou qu'ils soient "identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance-maladie pour les personnes relevant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Europe économique européen ou de Suisse".

La gratuité des tests étaient pourtant défendue en mai par le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune, au nom de "l'attractivité touristique". Un revirement justifié par "une question de réciprocité , sachant que ces tests sont payants dans la plupart des pays pour les Français qui voyagent", a justifié la semaine dernière Gabriel Attal.

"Il s'agit d'une mesure de réciprocité parce que la France était une exception européenne, voire mondiale", a insisté mercredi sur franceinfo le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. "On a mis des tarifs qui restent très accessibles. On reste concurrentiels de ce point de vue là. (...) Avant, c'était 'Venez chez nous, c'est gratuit', maintenant c'est 'Venez chez nous, c'est moins cher'" , a-t-il ajouté.