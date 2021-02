Covid-19 : les restaurateurs qui ouvrent seront privés d'accès au fonds de solidarité, prévient Bruno Le Maire

"Tant que la crise sanitaire durera, il y aura soutien aux salariés, aux commerces, aux entreprises, à notre économie", a assuré par ailleurs le ministre de l'Économie.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 27 janvier 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que certains restaurateurs ont appelé à ouvrir les établissements ce lundi 1er février pour "attirer l'attention" sur leur mal-être, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a prévenu que les restaurants qui ouvrent seront privés d'accès au fonds de solidarité . Tous les restaurateurs "qui restent ouverts (...) seront suspendus pendant un mois de l'accès au fonds de solidarité. Et s'il y a récidive, ils n'auront plus accès au fonds de solidarité", a-t-il indiqué sur RTL .

Si Bruno Le Maire a assuré comprendre que la situation était "extrêmement dure" pour les restaurateurs, cela "ne justifie en rien de ne pas respecter les règles". L es contrôles seront par ailleurs renforcés dans les commerces pour s'assurer que la jauge de 10 m² par client est bien respectée. En cas de non-respect, ce sera "une amende d'abord, une fermeture ensuite", a-t-il dit.

" Tant que la crise sanitaire durera, tant qu'il y aura des restrictions sanitaires, il y aura soutien aux salariés, aux commerces, aux entreprises, à notre économie ", a par ailleurs rappelé le locataire de Bercy, qui a assuré que des aides étaient également prévues pour les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 m² qui ont dû fermer. "Nous les indemniserons totalement et rapidement. Les loyers seront pris en charge", a-t-il indiqué.

Bruno Le Maire a par ailleurs salué la décision de ne pas reconfiner la France pour l'instant. "Le confinement ne peut être que la toute dernière option, lorsque toutes les autres ont été utilisées", a-t-il souligné, ajoutant que "le confinement pèse sur le moral des Français et accessoirement il pèse aussi sur l'économie".