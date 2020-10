Covid-19 : les restaurateurs proposent des mesures sanitaires supplémentaires pour éviter la fermeture

Dans une lettre au Premier ministre, les représentants du secteur hôtellerie-restauration (Umih, GNI, GNC, SNRTC) proposent notamment de mettre en place un "cahier de rappel" permettant de conserver les coordonnées des clients ou encore à prendre la température des salariés et clients.

Le restaurant La Coupole à Paris, le 15 juin 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Face à la dégradation sanitaire en France, de nouvelles restrictions ont été imposées la semaine dernière, notamment la fermeture des bars et restaurants dans la métropole Aix-Marseille et en Guadeloupe. Pour éviter de connaître le même sort que leurs confrères du Sud et Antillais, les restaurateurs proposent de prendre des mesures sanitaires supplémentaires.

Dans une lettre adressée au Premier ministre Jean Castex, et dévoilée jeudi 1er octobre par BFMTV , les représentants du secteur (Umih, GNI, GNC, SNRTC) s'engagent à prendre de nouvelles mesures qui s'ajouteraient au protocole sanitaire actuel (port du masque, distanciation, gel...). Ils proposent de mettre en place un "cahier de rappel" permettant de conserver pendant un mois à disposition des autorités sanitaires les coordonnées des clients en cas de contamination et de les aider à remonter le fil des cas contacts. Les clients "seront ainsi alertés par les autorités sanitaires en cas de suspicion de contamination de toute personne présente dans un établissement en même temps qu'eux. Cette mesure a déjà montré son efficacité à l'étranger ", précisent les professionnels.

Ils s'engagent également à encourager les salariés et les clients à se faire prendre la température avant d'entrer dans un établissement et à organiser avec les autorités sanitaires "les conditions d'un dépistage massif de tous les professionnels du secteur au moyen de plages horaires avec accès prioritaire qui leurs seront réservées".

Ils proposent également le paiement à table afin d'éviter les déplacements inutiles, la limitation du nombre de clients à une même table à 8 et une meilleure gestion des réservations. "Ces mesures s'appliqueront en plus de celles déjà obligatoires contenues dans le protocole sanitaire dont un rappel sera fait. Un accent sera ainsi porté à l'interdiction de consommation debout en intérieur comme en extérieur", assurent-ils.

Précisant qu'une "nouvelle fermeture de (leurs) établissements serait une catastrophe", les restaurateurs demandent à être reçus en "extrême urgence par le ministre de la Santé afin d'examiner ensemble comment ces mesures complémentaires pourront amender (leur) protocole sanitaire et permettres aux professionnels de continuer d'exercer leur activité".

Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran doit dresser ce jeudi à 18H00 à l'hôpital Bichat le tableau hebdomadaire de la situation, le Premier ministre Jean Castex a pris les devants en recevant à Matignon les maires et présidents de métropoles de Paris, Lyon, Lille, avant ceux de Toulouse et Grenoble. Selon plusieurs sources interrogées par l' AFP , les grandes métropoles, dont certaines craignaient de rejoindre Marseille en zone d'alerte maximale, synonyme de fermeture totale des bars et restaurants, s'acheminent jeudi vers un statu quo , le temps d'évaluer l'efficacité des dispositions déjà annoncées la semaine dernière. "Ce soir est encore un peu tôt pour annoncer des modifications de classement des métropoles", a indiqué à l'AFP l'entourage de M. Castex.