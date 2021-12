Covid-19 : les règles d'isolement des cas contact d'Omicron bientôt revues

Alors que le Conseil scientifique s'inquiète d'une "désorganisation de la société" avec le variant Omicron, le gouvernement va revoir les règles d'isolement, a confirmé vendredi 24 décembre la ministre du Logement Emmanuelle Wargon.

Alors que la déferlante annoncée du variant Omicron commence à s'étendre sur le pays, le Conseil scientifique s'est alarmé jeudi 23 décembre d'une "possible désorganisation de la société à partir de début janvier" . L'instance chargée d'organiser le gouvernement sur l'épidémie s'attend en effet "à des centaines de milliers de cas par jour en janvier", sans compter les cas contacts tenus de s'isoler.

Il pourrait en conséquence devenir nécessaire d'alléger les règles d'isolement afin de limiter cette désorganisation , s'il se confirme qu'Omicron entraîne moins de formes sévères du Covid.

En effet, depuis l'arrivée de ce nouveau variant particulièrement contagieux, la quarantaine est de 7 jours pour les cas contact, même vaccinés, qui ne vivent pas avec la personne contaminée, et 17 jours en cas de détection d'un cas du variant Omicron au sein du foyer.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a confirmé dans la foulée que de nouvelles modalités pourraient être décidées "en début de semaine" prochaine , soulignant que le gouvernement veillerait à "éviter tout phénomène de paralysie dans le pays".

"Nous allons revoir les règles d'isolement pour les cas contact Omicron" , a confirmé vendredi matin sur franceinfo la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, précisant que des annonces seraient faites la semaine prochaine. "Avec Omicron, l'idée de l'isolement très strict des cas contact c'était d'essayer d'éviter que ce variant se répande en France. On en est plus là", a indiqué la ministre, rappelant que le variant serait certainement majoritaire entre Noël et le Nouvel An.

"Ça va nous amener à revoir les règles d'isolement et on sait faire travailler les fonctionnaires, les services publics, le service privé en période épidémique, avec des équipes A et B, avec des règles de protection plus strictes... On l'a fait à de nombreuses reprises, et on saura le refaire", a-t-elle assuré.

Jeudi, la SNCF a indiqué avoir déjà dû procéder à des annulations de trains régionaux en raison des "effets de cette 5e vague" .