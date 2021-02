Covid-19 : les "premiers effets" de la vaccination sur les personnes âgées se font ressentir

Alors que 80% des résidents en Ehpad ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid-19, Santé publique France note une "amélioration" des indicateurs dans cette tranche d'âge.

(Photo d'illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

Bonne nouvelle sur le front de la lutte contre le Covid-19 en France. Si la situation sanitaire liée au Covid-19 se dégrade dans certains territoires laissant craindre de nouvelles restrictions, la vaccination commence à faire effet chez les personnes âgées de plus de 75 ans, notamment les résidents en Ehpad, a indiqué vendredi 26 février Santé publique France.

Au 23 février, 80% des résidents en Ehpad avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 50,6% avaient reçu les deux doses. Et au total, hors ou en Ehpad, près de 25% des personnes âgées de 75 ans et plus avaient reçu au moins une dose de vaccin, selon le bulletin hebdomadaire de l'agence sanitaire. Dans ce contexte, les "premiers effets" de la vaccination, dont les personnes âgées sont la cible prioritaire, "se dessinent avec une diminution des indicateurs épidémiologiques chez les plus de 75 ans et les résidents en Ehpad".

Cette amélioration, "reflet probable de la vaccination", est notable sur la majorité des indicateurs, notamment une diminution de l'incidence et une baisse de la proportion de personnes hospitalisés par rapport aux autres classes d'âge.

Ainsi, même si les personnes âgées restent "fortement touchées", le taux d'incidence chez les plus de 75 ans a diminué la semaine du 15 au 21 février de 6% par rapport à la semaine précédente, tandis qu'il augmentait dans quasiment toutes les autres classes d'âge.

Forte diminution des décès

Les données montrent également une "forte diminution" des décès (-22,5%, soit -143 morts) dans les établissements sociaux (dont font partie les Ehpad) la semaine précédente. Les données consolidées ne sont pas disponibles pour la semaine du 15 au 21 février, et encore moins pour la semaine en cours mais les derniers chiffres de mortalité publiés mardi, dans ces établissements, semblent appuyer cette tendance, avec 121 morts (contre 235 une semaine plus tôt).

" Les résidents des Ehpad représentaient 44% des morts ; si tout le monde dans les Ehpad est vacciné, la mortalité va diminuer" , a commenté vendredi sur RFI l'épidémiologiste Catherine Hill, qui estime elle aussi que cette vaccination a déjà commencé à faire baisser la mortalité.

Les tensions sur l'hôpital risquent de s'aggraver

Sur l'ensemble de la population, Santé publique France souligne toutefois que les indicateurs se maintiennent à un niveau "très élevé, témoignant de l'intensité de la circulation du SARS-CoV-2 sur le territoire". L'organisme s'inquiète notamment du niveau très élevé du nombre d'hospitalisations, notamment en réanimation.

"La tension sur le système hospitalier risque de s'aggraver du fait de la hausse récente des infections dans la communauté qui se traduira d'ici quelques jours par une accentuation des nouvelles hospitalisations déjà à un niveau très élevé", met en garde le bulletin, soulignant notamment la progression du variant britannique plus contagieux.

Ce variant est désormais suspect dans 49,3% des tests positifs. Les variants sud-africain et brésilien représenteraient eux 5,6% des cas.