Covid-19 : les nouvelles restrictions mises en place pour Paris et la petite couronne

Face à la progression de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a annoncé dimanche soir le passage de Paris et des trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) en "zone d'alerte maximale" , synonyme de nouvelles restrictions, des restrictions qui ont été détaillées ce lundi matin par le préfet de police Didier Lallement. Ces mesures, dont l'objectif est de "prévenir le brassage de la population" entrent en vigueur mardi 6 octobre pour une durée de deux semaines.

Mesure attendue mais redoutée, les bars devront fermer . Les restaurants pourront eux rester ouverts aux horaires habituels avec un protocole sanitaire renforcé . Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique continuent à être interdits. En outre, la vente d'alcool à emporter reste interdite après 22 heures, tout comme la consommation d'alcool sur la voie publique ainsi que la diffusion de musique amplifiée, pour "éviter toute pratique festive dans l'espace public". Les soirées étudiantes seront désormais interdites, de même que les fêtes privées se tenant dans des ERP (établissements recevant du public). Les cérémonies de mariage pourront avoir lieu en mairie et dans les lieux de culte. Les salles de danse et de jeux seront également fermées au public "ces lieux festifs étant également propices à des brassages de population, souvent avec consommation d'alcool".

Les piscines, salles de sport, clubs de fitness, gymnases seront également fermés, mais resteront ouverts aux mineurs "que ce soit dans un cadre scolaire, associatif ou privé". Concernant les stades et terrains d'entraînement physique, "tous les équipements de plein air pourront rester ouverts à condition de rassembler moins de 1.000 personnes ou 50% de leur capacité maximale si elle est inférieure à ce chiffre de 1.000 personnes", a précisé le préfet de police de Paris.

Par ailleurs, la capacité d'accueil sera limitée à 50% dans toutes les salles de cours, les amphithéâtres, les réfectoires" des universités .

Si les événements rassemblant plus de 1.000 personnes continuent à être interdits, les foires, congrès et salons professionnels le seront également désormais . Une jauge sera mise en place dans les centres commerciaux et les grands magasins . "Le choix a été fait d'encadrer plus strictement le nombre de personnes pouvant se croiser dans les grands centres commerciaux, les grands magasins", a expliqué le préfet de police de Paris. Ainsi, centres commerciaux et grands magasins "devront accueillir au maximum un client pour quatre m²".

Enfin, des mesures spécifiques ont été prises pour les Ehpad prévoyant notamment des visite uniquement sur rendez-vous , avec deux personnes maximum, si possible dans des espaces dédiés.

En revanche, les lieux culturels comme les théâtres, cinémas et musées resteront ouverts en continuant à appliquer strictement les protocoles sanitaires déjà mis en place.