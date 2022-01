Covid-19 : "Les médias entretiennent un climat de peur", estime David Pujadas

"Aujourd'hui, la contamination n'est plus un indicateur aussi pertinent", selon le journaliste, qui souligne que "beaucoup d'éléments incitent à être un peu plus sereins".

David Pujadas à Paris, le 13 octobre 2021. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Une partie des médias, de la classe politique et des scientifiques entretiennent un "climat de peur" autour du Covid-19, alors que le variant Omicron semble être bien moins sévère que le variant Delta, a estimé lundi 3 janvier le journaliste de LCI et ancien présentateur du journal télévisé, David Pujadas.

"J'estime que les médias, globalement, entretiennent un climat de peur, a tranché David Pujadas sur Europe 1 . La peur fait vendre. La peur est l'alliée du commerce. Les émotions font vendre et la peur est l'émotion la plus immédiatement perceptible, celle qui suscite le plus de réactions."

Mais, pour celui qui a présenté le 20 heures de France 2 pendant 16 ans, "une partie de la classe politique" et "une partie aussi des scientifiques et des médecins" sont également responsables, "pour des raisons différentes".

Médias, politiques, médecins

"Les scientifiques et les médecins ont intérêt à annoncer le pire pour se couvrir et pour qu'il n'y ait que des bonnes surprises, et pour préserver l'état de l'hôpital. Ils ont aussi le souvenir de l'épisode de la 'grippette'", a expliqué David Pujadas.

"D'une certaine manière, tout nous pousse vers la peur, a-t-il insisté. Tout nous pousse vers l'anxiété : l'aspect commercial pour les médias, l'aspect principe de précaution pour les politiques, et l'aspect 'je me couvre' pour les médecins."

"Aujourd'hui, on nous présente les200.000 contaminations quotidiennes comme un drame, selon le journaliste. Or, la contamination aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la contamination du printemps 2020, quand c'était le premier variant et que l'on n'était pas vacciné. Aujourd'hui, la contamination n'est plus un indicateur aussi pertinent. Donc, arrêtons de nous mettre la rate au court-bouillon tous les jours et d'être dans ce climat d'anxiété, alors que beaucoup d'éléments incitent, d'une certaine manière, à être un peu plus sereins. C'est tout ce que je dis, mais c'est vrai que ça m'exaspère."