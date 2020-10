Covid-19 : les Français respectent de moins en moins les gestes barrières

SONDAGE. Selon une enquête Santé Publique France CoviPrev parue dans le dernier bulletin épidémiologique, seules 52,3% des personnes interrogées fin septembre ont déclaré respecter systématiquement la distanciation physique contre 84,7% au printemps dernier.

La Défense, le 7 septembre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19 en France, le Conseil scientifique tire la sonnette d'alarme. Dans un avis daté du 22 septembre mais seulement publié jeudi soir 1er octobre, l'instance qui conseille le gouvernement préconise notamment de limiter les contacts sociaux , notamment avec les proches, afin d'éviter la mise en place de mesures plus drastiques.

Selon une enquête Santé Publique France CoviPrev réalisée entre le 21 et 23 septembre parue dans le dernier bulletin épidémiologique, et mise en avant vendredi 2 octobre par BFMTV , les Français respectent en effet de moins en moins les gestes barrières depuis le printemps . Seulement 52,3% des personnes interrogées fin septembre déclarent respecter la distanciation physique d'au moins un mètre contre 84,7% au printemps dernier, et seuls 48,5% évitent les rassemblements festifs et 32,3% les regroupements et réunions en face-à-face.

Ce ne sont pas les seules mesures qui sont moins respectées. Aujourd'hui, sept Français sur dix se saluent systématiquement sans contact contre 92,2% en mars-avril dernier. Ils se lavent par ailleurs moins systématiquement les mains (66,3% en août contre 76,4% en mars), et toussent moins souvent dans leur coude (60,8% disent le faire systématiquement contre 71,2% il y a cinq mois).

En réalité, seul le port du masque, obligatoire dans tous les lieux clos et à l'extérieur dans de nombreuses grandes villes, reste mieux respecté, puisque 74% de la population déclare le porter tout le temps , contre 15% au début du confinement (où il n'était pas obligatoire).