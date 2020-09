Covid-19 : les fleuristes décimés par la crise

Selon Europe 1 , près de 2.000 enseignes ont mis la clé sous la porte depuis le début de la crise sanitaire.

(illustration) ( AFP / GEORGES GOBET )

Si l'économie française a "mieux rebondi" que prévu au choc du deuxième trimestre, de nombreux commerces n'ont toutefois pas survécu à la crise du Covid-19. Parmi eux, les fleuristes paient un lourd tribut, avec des centaines d'enseignes désormais fermées. Europe 1 rapporte ainsi qu'un fleuriste sur sept a dû cesser définitivement son activité depuis le début de l'épidémie, soit près de 2.000 magasins à travers la France.

Europe 1 relaie des chiffres fournis par l'organisation interprofessionnelle du végétal, qui jette la lumière sur les raisons d'une telle hécatombe : "Il n'y a pas eu de sépulture, comme c'est fait habituellement. Il n'y a pas eu non plus de mariages, et c'est une grosse activité pour les fleuristes. Plus globalement, il n'y a pas eu en France de séminaires d'entreprises, de congrès. Et pour les fleuristes qui sont dans les grandes villes, il n'y a pas eu de touristes étrangers, habituels clients des grands hôtels et donc pas de fleurissement dans les hôtels parce qu'ils étaient fermés", liste ainsi le président de l'organisation au micro d' Europe 1 .

Les prévisions revues de la croissance dans l'OCDE pour la période 2019-2021 ( AFP / )

L'économie française devrait s'affaisser un peu moins durement que prévu cette année sous le poids de la crise sanitaire, d'après la Banque de France, avant de rebondir fortement l'an prochain mais il faudra du temps pour qu'elle retrouve son niveau d'avant-crise. Le produit intérieur brut (PIB) devrait finalement se contracter de 8,7% en 2020, a estimé lundi l'institution, soit moins fortement que la chute de 10,3% qu'elle anticipait en juin.

"Le choc du deuxième trimestre a été moins important qu'attendu" et "le rebond de l'activité constaté au cours des derniers mois est plus prononcé que ce à quoi on s'attendait", a expliqué Olivier Garnier, directeur général chargé des études et des relations internationales à la banque centrale française, lors d'une conférence de presse.