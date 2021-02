Covid-19 : "Les entreprises souhaitent s'impliquer dans la vaccination", assure Elisabeth Borne

La vaccination contre le Covid-19 sera rendue possible à partir de jeudi pour les salariés les plus vulnérables. Il s'agit essentiellement pour les entreprises de sensibiliser à la vaccination, a estimé la ministre du Travail.

La ministre du Travail Elisabeth Borne, le 4 février 2021. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Les médecins du travail pourront administrer le vaccin AstraZeneca à compter du 25 février aux salariés de 50 à 64 ans atteints de comorbidités, a indiqué lundi 22 février le secrétariat d'Etat chargé des retraites et de la santé au travail. "Ca commence vendredi très précisément. C'est une première étape dans laquelle les salariés vulnérables, très vulnérables , c'est-à-dire ceux qui ont des pathologies chroniques, par exemple des problèmes cardiovasculaires, respiratoires, des problèmes d'obésité, vont effectivement pouvoir être vaccinés par la médecine du travail", a précisé mardi sur Europe 1 la ministre du Travail Elisabeth Borne.

Les entreprises ne seront néanmoins pas elles-mêmes chargées d'organiser la vaccination. "Ce sont les services de santé au travail qui vont être mobilisés, parce qu'il y a un enjeu important de confidentialité" , a indiqué la ministre. "Comme ça s'adresse à des salariés vulnérables, il ne faut pas que l'employeur soit effectivement au courant des problèmes de santé que peut avoir le salarié. Ce qu'on demande aux entreprises, c'est de prévenir les salariés que ceux qui sont très vulnérables pourront être vaccinés par la médecine du travail", a-t-elle précisé.

Quel est l'intérêt de cette démarche, alors que les salariés vulnérables peuvent déjà se faire vacciner par leur médecin généraliste ? Cela participe d'un effort général, a répondu Mme Borne . "Les entreprises souhaitaient s'impliquer notamment pour sensibiliser les salariés à l'importance de la vaccination, c'est ce qu'on rend possible à partir de la fin de la semaine", a-t-elle expliqué.

"Je demande aux chefs d'entreprise, quelque part, de relayer cet appel à la vaccination et je suis sûre qu'ils sont combien ils sont prêts à le faire. Les organisations syndicales aussi. C'est une autre façon de pouvoir se faire vacciner", a-t-elle ajouté. "Mais je vous le dis, c'est une première étape, et quand on donnera accès au vaccin à tous des adultes, alors, les entreprises pourront vraiment monter en puissance", a-t-elle ensuite précisé.