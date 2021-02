Covid-19 : les entreprises ne prennent pas assez de mesures pour anticiper la fin des aides

Les spécialistes craignent la fin des aides gouvernementales en sortie de crise du Covid-19, déplorant un manque de préparation des entreprises.

(Photo d'illustration) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Chômage partiel, fond de solidarité ou encore prêts garantis par l'Etat... Depuis le début de la crise du Covid-19, l'Etat français a mis en oeuvre de nombreuses aides pour les entreprises à coups de milliards d'euros, le fameux "quoi qu'il en coûte", parfois en mettant sous le boisseau des situations délicates.

"Nous aurons réellement les effets de la crise lorsque l'activité aura repris et que les mesures gouvernementales auront pris fin" , estimait fin janvier Sophie Jonval, présidente du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, lors d'une conférence de presse. Selon les greffiers, 16.000 entreprises n'ont pas sollicité de redressement, de liquidation ou de sauvegarde en 2020, alors qu'elles l'auraient fait en temps normal.

"On peut être bon en trésorerie, mais il se peut qu'on ne soit pas aussi bon à la sortie de crise" , prévient également Thierry Bacquet, président du Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises de Paris (CIP Paris). Cette structure bénévole permet à l'entrepreneur d'avoir un entretien avec un ancien juge de tribunal de commerce, un expert-comptable et un avocat. Mais elle reste méconnue, tout comme d'autres dispositifs destinés à agir tôt pour éviter les dépôts de bilan.

Pas assez recours aux mesures préventives

Un rapport remis vendredi au garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti fait ainsi le constat que les petites entreprises, les indépendants ou les agriculteurs "n'ont généralement pas recours aux procédures amiables qui pourraient les protéger lorsque leur situation se dégrade" . Alors que 51.000 dossiers de procédures collectives sont ouverts en moyenne chaque année par les tribunaux, le nombre des procédures de prévention (désignation d'un mandataire ad hoc ou conciliation) est limité à 6.000, d'après ce rapport.

"Il y a un petit sursaut des recours aux procédures de mandats ad hoc et de conciliation, mais le constat qui est fait c'est que les TPE (très petites entreprises NDLR) n'ont pas recours à ces mesures préventives", constate aussi Sophie Jonval.

Pourtant "la conciliation est une procédure extraordinaire" qui "permet de se faire aider par le tribunal" en obtenant des reports d'échéance de la part des fournisseurs, explique-t-elle.

Changer les mentalités

Pour Thierry Bacquet, il faut surtout "changer les mentalités des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises sur l'avenir, en mettant davantage l'accent sur les prévisions". Quand "on dit : on va faire le bilan, le constat intervient trois à cinq mois après la date de clôture des comptes, donc ça ne sert absolument à rien". Il faut notamment les aider en amont à "restructurer toute la gestion des comptes clients" pour que les factures soient payées, détaille M. Bacquet.

Les délais de paiement restent un problème structurel en France : le bilan pour 2020 de la Répression des fraudes (DGCCRF) montre que près de 30% des entreprises paient régulièrement leurs factures au-delà des délais légaux.

En sortie de crise sanitaire se posera également la question des arriérés de paiement sur les cotisations sociales et fiscales reportées , mais pas annulées, depuis l'année dernière. Vis-à-vis des Urssaf, "on risque de se retrouver en juin - juillet" (lorsque se font les régularisations), en tout cas au deuxième semestre, avec beaucoup plus de contentieux", explique Marina Navuec, présidente du réseau de cabinets d'experts-comptables Fiteco, qui propose à ses clients de mettre en place des échéanciers pour apurer leur dette sociale.

Raymond Dorge, expert-comptable associé du cabinet GMBA, juge pour sa part le cadre législatif actuel stigmatisant.

"Je n'ai jamais fait une procédure de sauvegarde", car "c'est sur le Kbis (certificat d'immatriculation des sociétés), tout le monde est informé, c'est comme le redressement judiciaire", explique ce professionnel. "C'est très bien pour un groupe comme Flunch, mais pour la petite PME de 10 personnes, c'est complétement inadapté."

Si la loi permettait "à des experts-comptables, à des commissaires aux comptes qui connaissent la boîte, le soin de proposer un plan aux fournisseurs et à l'administration fiscale, on gagnerait un temps phénoménal", assure M. Dorge.

Le rapport remis au ministère de la Justice va d'ailleurs dans ce sens en proposant un renforcement du rôle d'information des experts-comptables.