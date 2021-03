Covid-19 : les enseignants doivent payer le reste à charge de leurs tests salivaires

Les enseignants qui veulent bénéficier d'un test salivaire se verront prélever un euro sur leur prochain remboursement de frais médicaux.

(Photo d'illustration) ( AFP / PATRICK HERTZOG )

Pour casser les chaînes de contamination du Covid-19 dans les écoles, le ministère de l'Education nationale a déployé au début du mois des tests salivaires , avec pour objectif de réaliser 300.000 tests par semaine. Gratuit pour les enfants, ces tests ne le sont en revanche pas pour les enseignants , révèle jeudi 18 mars franceinfo .

Ces derniers devront en effet rembourser le reste à charge appliquée par l'Assurance maladie, soit un euro , qui sera prélevé sur leur prochain remboursement de frais médicaux.

Ce qui est "déplacé et malvenu", dénoncent les principaux syndicats enseignants. "C'est un euro symbolique, ce n'est pas tellement pour la somme. Mais c'est pour ce que cela renvoie comme image de la relation de notre employeur avec nous", déplore Sarah, une institutrice de l'ouest de la France. "On a trouvé que c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Si on se fait tester en ville, on ne paye rien, mais sur le lieu de travail, il faut débourser un euro."

Le ministère de l'Education affirme de son côté qu'il cherche une solution, mais qu'il n'est pas responsable, car c'est le Code de la Sécurité sociale qui s'applique . Le test salivaire est assimilé à un acte de biologie médicale et est donc soumis au prélèvement d'un euro, comme pour tous les assurés de plus de 18 ans.