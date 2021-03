Covid-19: les écoles, "lieux majeurs de la contamination" pour le Pr Flahaut

Il demande la fermeture des écoles et un confinement strict pour permettre une décrue de l'épidémie.

"Les écoles représentent certainement un des lieux majeurs de la contamination", a estimé mercredi 31 mars le directeur de l'Institut de santé globale de l'université de Genève, Antoine Flahaut, qui préconise leur fermeture dans le cadre d'un confinement "strict" de la France.

"Il n'y a plus beaucoup de lieux de contamination chez les adultes" , avec restaurants et bars fermés, le couvre-feu, le télétravail etc, a déclaré le scientifique sur RTL . "Certes, il y a encore les cantines d'entreprise, mais les écoles représentent certainement un des lieux majeurs de la contamination aujourd'hui qui peut amener à avoir plus de 40.000 personnes chaque jour contaminées en France", a-t-il dit.

Selon le Pr Flahaut, "pour toutes les maladies virales respiratoires", les enfants "jouent un rôle très important". "Il y a beaucoup de promiscuité , ils sont dans des salles pas très ventilées, les gestes barrière sont plus compliqués pour eux à mettre en œuvre", a-t-il détaillé. Dans le cas de la grippe, "la moitié des contaminations se passe avant l'âge de 18 ans", a-t-il précisé.

"Une sorte de point de non-retour"

Amené à juger la situation épidémique globale en France, le spécialiste a lancé : "Avec un niveau si élevé, on arrive à une sorte de point de non-retour".

Interrogé sur les mesures fortes qu'il préconise, le Pr Flahaut a souligné: "On ferme les écoles et on confine l'ensemble du pays de façon assez stricte". "Ça refonctionnerait", a-t-il projeté, "ce serait la mesure la plus efficace pour aller le plus rapidement possible vers la décrue".

L'exécutif a décidé la semaine dernière qu'un seul cas de Covid dans une classe dans les écoles, collèges et lycées entraîne sa fermeture, contre trois cas auparavant, une mesure mise en place depuis lundi.

Les Français sont suspendus aux arbitrages que le chef de l'État Emmanuel Macron qui doit s'exprimer mercredi à 20h pour énoncer ses choix .

La barre des 5.000 patients "en soins critiques" en France, soit les cas les plus graves, a été dépassée mardi, selon les chiffres quotidiens de Santé publique France. Ce nombre de malades en réanimation est depuis le début de semaine supérieur au pic de la deuxième vague, enregistré mi-novembre.