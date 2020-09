Covid-19 : les dirigeants ont "une responsabilité immense" pour l'avenir de la jeunesse à laquelle on n'a jamais demandé "tant de sacrifices"

En visite en Lituanie, Emmanuel Macron a souligné qu'il n'y avait pas "d'équivalent dans notre histoire contemporaine" où "on demandait les plus grands sacrifices à notre jeunesse pour protéger les plus fragiles".

Le président Emmanuel Macron prononce un discours à l'université de Vilnius lors d'un déplacement en Lituanie, le 29 septembre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que l'Europe durcit les restrictions pour endiguer une seconde vague épidémique de Covid-19, Emmanuel Macron a estimé que les dirigeants avaient une "une responsabilité immense" pour l'avenir de la jeunesse, jeunesse à laquelle on n'a jamais demandé "tant de sacrifices". "Ce qui n'a pas d'équivalent dans notre histoire contemporaine est qu' on demande les plus grands sacrifices à notre jeunesse pour résister tous ensemble et protéger les plus fragiles, en particulier les plus anciens ", a estimé le président français devant des étudiants de l'université de Vilnius en Lituanie.

Face à l'épidémie de Covid-19 en France, "je dois prendre la décision, car le virus va très vite, de fermer des bars, des restaurants, lieux de convivialité consubstantiels de la vie estudiantine", et " pour protéger, on met beaucoup de contraintes dans la vie étudiante ", a-t-il ajouté, en évoquant l'enseignement à distance. Le président français, arrivé lundi à Vilnius pour une tournée balte, a évoqué aussi le "stress" de la situation pour "les jeunes qui sortent de formation et entrent dans la vie active, trouvent un monde fermé avec un chômage extrêmement important et des difficultés économiques".

" Notre jeunesse en Europe traverse un des moments les plus difficiles (...) Tout ça, je vous le dis comme un engagement, parce que ce seront des décisions à prendre, tout ça nous oblige : on ne peut pas demander à la jeunesse ce qu'on est en train de faire (...), lui laisser un monde où on n'aura pas réglé les questions climatiques, où on n'aura pas stabilisé notre Europe et où on n'aura pas réglé la dette sur plan financier. Ce n'est pas possible", a assuré Emmanuel Macron. "Je considère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, nous avons à l'égard de la jeunesse et en particulier des étudiants et étudiantes une responsabilité immense pour vous aider à inventer ce fameux monde d'après dont on a tant parlé, parce que ce sera long", a-t-il conclu.