Covid-19 : les appareils pour surveiller le taux d'oxygène à domicile remboursés à 100% pour les malades

Tous les malades ayant des symptômes respiratoires (même une simple toux), ceux à risques de formes graves et les plus de 65 ans sont concernés.

Les personnes atteintes de covid-19 vont pouvoir se faire rembourser à 100% la location d'oxymètres permettant de mesurer, à domicile, leur niveau de saturation en oxygène et, en cas de besoin, rejoindre l'hôpital avant que la prise en charge en réanimation ne devienne inévitable, a annoncé mercredi 28 avril le gouvernement.

Le Covid-19 a une particularité : "l'hypoxie silencieuse ou heureuse" . Certains malades se dégradent sur le plan respiratoire sans en avoir conscience et ce jusqu'à ce que la maladie atteigne un stade avancé. De plus, certains malades ne consultent pas de médecin après avoir été diagnostiqués positifs et les jeunes sans facteurs de risques classiques n'ont pas toujours conscience qu'ils peuvent, eux aussi, faire une forme grave.

Résultat: 15 et 20% des patients qui arrivent à l'hôpital vont directement en réanimation, un pourcentage nettement plus élevé que pour les autres maladies respiratoires, selon le ministère de la Santé, qui rappelle "l'impact organique, psychologique et les séquelles éventuelles" d'une hospitalisation en soins critiques. Sans parler de la saturation de ces services.

Traiter avant l'aggravation

Pour renforcer la surveillance et pouvoir traiter la maladie avant son aggravation (avec des corticoïdes, des anticoagulants et de l'oxygénothérapie), le ministère a mis en place le remboursement à 100% de la location d'oxymètres de pouls, sur prescription médicale, pour tous les malades ayant des symptômes respiratoires (même une simple toux), ceux à risques de formes graves et les plus de 65 ans.

Ces petits appareils, non invasifs, prennent la forme d'une pince que l'on place au bout de son doigt et qui mesure la saturation en oxygène à l'aide d'un capteur. En fonction du niveau de saturation qui est donné par la machine, le patient peut détecter une dégradation éventuelle de la maladie avant qu'il ne soit sur une forme avancée, précise le ministère. Selon lui, 110.000 saturomètres, répondant aux normes techniques, sont disponibles en France et le stock pourrait être doublé en 15 jours.