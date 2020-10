Covid-19: les acteurs du tourisme demandent des tests rapides dans les aéroports

A l'aéroprt d'Orly, près de Paris, le 1er août 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Durement frappés par le Covid-19, les grands acteurs du tourisme, des transports aériens aux voyagistes en passant par l'hôtellerie-restauration, ont demandé mercredi au gouvernement l'instauration de tests rapides dans les aéroports pour faciliter les voyages.

"L'embellie de cet été ne s'est pas confirmée, le rebond de la Covid-19, la fermeture des frontières, une situation économique dégradée ont entraîné une forte réduction de la demande de transport aérien pour les mois à venir", écrivent-ils dans un communiqué commun signé par leurs organisations représentatives.

"Face à l'effet dévastateur de la Covid-19, affectant dramatiquement tant sur le plan social qu'économique" l'ensemble des secteurs liés aux voyages, ils réclament "la mise en place urgente des tests antigéniques" qui "permettrait un diagnostic rapide sur les plateformes aéroportuaires françaises sachant que la plupart des grands aéroports européens (Milan, Rome, Francfort, Londres, etc.) se dotent de ce dispositif".

"Actuellement, les passagers n'ont aucune visibilité sur les contraintes sanitaires et l'ouverture des frontières. Un effort d'uniformisation des mesures permettrait à ces derniers de voyager et d'augmenter ainsi le niveau d'activité d'une industrie fortement sinistrée qui lutte pour sa survie", plaident-ils.

Selon l'IATA, la chute du trafic aérien est actuellement de l'ordre de 70% sur l'ensemble de l'année 2020, soulignent-ils en arguant également de "la faible probabilité des contaminations en avions" du fait des systèmes de filtration.

Les signataires de ce texte sont pour le secteur aérien la Fnam (Fédération nationale de l'aviation marchande), le Gifas (groupement des industries aéronautiques et spatiales), l'Iata (Association internationale du transport aérien), l'Association des représentants de compagnies aériennes en France (BAR France), le Syndicat des compagnies aériennes autonomes (Scara) ou encore l'UAF (Union des aéroports français).

Du côté des organisateurs de voyages figurent Clia (Association internationale des compagnies de croisières), Les Entreprises du voyage (EDV), le Seto (Syndicat des entreprises du tour-operating). L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) a également signé.

Le prélèvement pour un test antigénique, pour lequel la Haute autorité de santé (HAS) a rendu vendredi dernier un avis "favorable" est effectué dans les narines à l'aide d'un écouvillon, comme les tests dits RT-PCR, qui donnent actuellement les résultats les plus performants. Mais les tests antigéniques ne nécessitent pas d'analyse en laboratoire et le résultat peut être connu en 10 à 30 minutes.

