Covid-19 : les 20 départements où le couvre-feu pourrait être avancé

Il s'agit de territoires dans lesquels le taux d'incidence est au-dessus du seuil d'alerte maximale. Pour l'instant, certains départements des régions Grand Est, Bourgogne Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA sont concernés.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, invité du 20 heures de France 2, le mardi 29 décembre 2020. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Vingt départements particulièrement touchés par l'épidémie de Covid-19 risquent de voir le couvre-feu nocturne avancé de deux heures à compter du 2 janvier, a annoncé mardi soir le ministre de la Santé Olivier Véran. " Nous allons proposer une extension du couvre-feu, qui au lieu de démarrer à 20 heures, démarrera à 18 heures dans l'ensemble des territoires dans lesquels ça s'avèrera nécessaire ", a indiqué le ministre lors du journal télévisé de France 2 . Voici la liste des départements qui pourraient être concernés, transmise à la presse mardi soir par le ministère de la Santé.

Région Grand Est

08 Ardennes

10 Aube

51 Marne

52 Haute-Marne

54 Meurthe-et-Moselle

55 Meuse

57 Moselle

68 Haut-Rhin

88 Vosges

Région Bourgogne-Franche-Comté

25 Doubs

39 Jura

58 Nièvre

70 Haute-Saône

71 Saône-et-Loire

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

Région Auvergne-Rhône-Alpes

03 Allier

07 Ardèche

Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur

05 Hautes-Alpes

06 Alpes-Maritimes

Les 20 départements qui pourraient voir le couvre-feu avancé à 18h00 au 2 janvier 2021, selon le gouvernement ( AFP / )

Le ministre a précisé mardi soir que les territoires concernés étaient "des départements, des métropoles (...), dans lesquels le taux d'incidence serait au-dessus du seuil d'alerte maximale", soit 250 cas pour 100.000 habitants . Selon lui, "la situation est plus problématique dans quatre régions : c'est-à-dire le Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et certains départements en région PACA". "Il y a des disparités territoriales importantes, avec une sorte de gradient, avec l'Ouest de la France qui est moins touché, et l'Est de la France qui est plus touché", a-t-il résumé. Cette extension du couvre-feu va faire l'objet d'une concertation avec les élus .