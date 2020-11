Covid-19 : "Le virus ne va pas s'arrêter à Noël", martèle Olivier Véran

"Il faut anticiper que le virus sera toujours là et il faudra s'y adapter", a prévenu le ministre de la Santé.

"Noël ne sera pas une fête normale." Depuis ce weekend, le ministre de la Santé Olivier Véran prépare les Français à des fêtes de fin d'année perturbées par le coronavirus. Si "Noël restera une fête" qui se prépare "dans la joie", " il faut anticiper le fait que le virus sera toujours là, il ne va pas s'arrêter à Noël et que donc il faudra s'y adapter ", a expliqué le ministre mardi 3 novembre sur RTL .

La possibilité de célébrer Noël et les fêtes de fin d'année dépendra directement des résultats du confinement, entré en vigueur vendredi dernier jusqu'au 1er décembre au moins, et de la baisse ou non de la pression dans les services hospitaliers. " Si nous respectons le confinement qui a été décidé et mis en place, nous arriverons à faire reculer le virus ", a assuré Olivier Véran. "L'idée n'est pas de vivre des confinements, reconfinements, déconfinements. L'idée c'est de vivre avec le virus (...) avec un niveau le plus bas possible de circulation du virus", a-t-il poursuivi, expliquant que "par moment, l'épidémie reprend (...) et lorsqu'il y a une montée de l'épidémie, il faut être capable de mettre des mesures coupe-feu". "Nous sommes armés pour combattre le virus. Nous l'avons battu une première fois. On sait ce qui ne marche pas dans certains pays et on sait ce qui fonctionne", a soutenu le ministre.

La semaine dernière, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy avait estimé que les fêtes de fin d'année devraient se dérouler "en petit comité, probablement sous le couvre-feu" . De son côté, l'épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet a indiqué dimanche que "si le confinement fonctionne bien (...) selon les régions françaises, on s'attend à un mois avec une baisse de 65 à 80% des infections". Il faudrait donc "deux mois pour baisser de 80 à 90%. On arrive donc dans la période de Noël", explique-t-il. Sur la base de ces projections, il juge que "certaines mesures pourraient être relâchées".