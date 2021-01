Covid-19: le vaccin Johnson & Johnson efficace à 66% en général, moins en Afrique du Sud

Image d'illustration du vaccin de Johnson & Johnson ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Johnson & Johnson a annoncé vendredi que son vaccin était efficace à 66% contre le Covid-19, avec un bémol: il l'est moins en Afrique du Sud, pays où a émergé un variant du coronavirus suspecté d'être davantage transmissible qui se propage déjà dans une trentaine de pays.

Le vaccin, qui ne nécessite qu'une seule injection, est efficace à 85% pour prévenir les formes graves de la maladie, selon un essai clinique majeur, qui comptait près de 44.000 personnes dans 80 pays.

"Nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape cruciale", s'est félicité Alex Gorsky, le PDG de la firme américaine, spécialisée dans les produits d'hygiène et pharmaceutiques.

Le groupe s'est engagé à acheminer 100 millions de doses aux Etats-Unis avant la fin du mois de juin, environ 200 millions de doses à l'Union européenne avant la fin de l'année, avec des premières livraisons en avril, et environ 200 millions de doses aux pays en voie de développement, les premières expéditions commençant après juin.

Contrairement aux vaccins de Pfizer et Moderna, qui utilisent la technique innovante de l'ARN messager, le vaccin de "J&J" est un vaccin à "vecteur viral".

Ces vaccins utilisent comme support un autre virus peu virulent, transformé pour y ajouter une partie du virus responsable du Covid-19. Le virus modifié pénètre dans les cellules des personnes vaccinées, qui fabriquent alors une protéine typique du SARS-CoV-2, éduquant leur système immunitaire à le reconnaître. Un procédé qui se rapproche des vaccins d'AstraZeneca, Sputnik.

Le vaccin unidose de Johnson & Johnson présente un avantage important: il peut être stocké à des températures de réfrigérateur plutôt que de surgélateurs, ce qui facilite considérablement sa distribution.

- Variant sud-africain -

Mais il soulève aussi un motif d'inquiétude: de 72% aux Etats-Unis, son efficacité contre le Covid-19 chute à 57% en Afrique du Sud, où un variant soupçonné d'être très contagieux du coronavirus est devenu majoritaire.

De nombreuses mutations du coronavirus ont été observées depuis son apparition, la grande majorité sans conséquence. Certaines peuvent toutefois lui donner un avantage pour sa survie, dont une plus grande transmissibilité.

C'est le cas de la mutation dite britannique et les scientifiques soupçonnent que les variants sud-africain et brésilien soient aussi susceptibles d'être plus contagieux.

Johnson & Johnson devrait demander une autorisation de distribution en urgence aux Etats-Unis dès la semaine prochaine, ce qui lui permettrait de devenir le troisième vaccin en circulation dans le pays, aux côtés de ceux de Moderna, et de Pfizer-BioNTech.

Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé jeudi que leur vaccin conservait la grande majorité de son efficacité contre les principales mutations des variants anglais et sud-africain du coronavirus causant le Covid-19.

La société de biotechnologie américaine Moderna avait elle pour l'instant indiqué que son vaccin contre le Covid-19 restait efficace notamment contre le variant britannique, mais qu'une réduction dans la protection contre le variant sud-africain avait été observée.

L'addition potentielle d'un nouveau vaccin intervient au moment où les Etats-Unis cherchent à accélérer leur rythme d'immunisation, la cible du nouveau président Joe Biden ayant été fixée à 1,5 million de doses injectées par jour.

