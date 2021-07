Covid-19 : "Le vaccin est 100% efficace contre le confinement", martèle Olivier Véran

En déplacement au centre de vaccination de l'AccorHotel Arena à Paris pour promouvoir la vaccination des jeunes, le ministre de la Santé a rappelé jeudi 8 juillet que le vaccin constituait la meilleure chance de sortie de crise pour le pays.

Le ministre de la Santé Olivier Véran le 7 juillet 2021. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Face à la montée du variant Delta et le risque d'une quatrième vague d'épidémie de Covid-19, il n'y a qu'une seule solution insiste depuis plusieurs jours déjà l'exécutif : la vaccination . Alors que les cas de contaminations remontent à la hausse, notamment chez les 20-30 ans, qui se sentent moins concernés, le ministre de la Santé Olvier Véran et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal se sont rendus jeudi 8 juillet l'Accor au centre de vaccination de l'AccorHotel Arena pour promouvoir la vaccination des jeunes.

"Le vaccin, il protège à 95% des formes graves, par contre il protège à 100% du confinement" , a martelé Olivier Véran, médecin de formation alors que le gouvernement compte prendre de nouvelles mesures la semaine prochaine pour enrayer la propagation du virus. "Si on veut se débarrasser de ce virus, si on ne veut pas avoir à reprendre des restrictions, des mesures hyper contraignantes, il faut qu'on atteigne l'immunité collective", a ajouté Gabriel Attal. "Se vacciner c'est un petit pas pour soi mais c'est un grand pas pour l'immunité collective ", a-t-il encore dit.

Le ministre de la Santé a par ailleurs rappelé l'importance des gestes barrières. "L'année dernière on disait au gens 'restez chez vous'. Aujourd'hui, on leur dit 'vaccinez-vous', c'est un plus, c'est une chance extraordinaire. Et respectez les gestes barrières. Continuez ou reprenez le gel hydroalcoolique, remettez le masque à l'intéreur là où vous devez le porter, respectez la distanciation sociale même si vous êtes contents de vous retrouver, même si vous allez à la plage, même si vous allez faire la fête", a-t-il insisté.

"Le virus n'a pas changé, nous ne devons pas changer non plus", a poursuivi Olivier Véran. "On a trouvé collectivement le moyen de le battre trois fois. Sil faut le battre une quatrième fois, nous le ferons mais nous avons une arme nouvelle, c'est la vaccination."

A ce jour, plus de 35 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit plus de la moitié de la population totale, et environ 26 millions ont désormais un schéma vaccinal complet, soit environ 38% de la population totale.