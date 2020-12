Covid-19 : le Sénat vote la suspension du jour de carence pour les agents publics

Cette suspension a été globalement saluée par les syndicats de la fonction publique qui y voient une avancée tardive "à généraliser".

Le Sénat a voté lundi la fin du jour de carence pour les agents publics dont l'arrêt maladie est lié à l'épidémie de Covid-19. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Le Sénat a voté lundi soir, avec le soutien du gouvernement, la suspension du jour de carence pour les agents de la fonction publique dont l'arrêt maladie est lié à l'épidémie de Covid-19, ce qui étend aux agents publics un dispositif déjà en vigueur pour les salariés du secteur privé. Cette mesure doit être actée par un décret début janvier et durer jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire , fixée au 16 février.

Cette suspension a été globalement saluée mardi par des syndicats de la fonction publique qui y voient une avancée tardive "à généraliser" et demandent sa suppression pure et simple. "Ce recul opéré par le gouvernement sur le jour de carence doit encourager à poursuivre la bataille pour son abrogation pure et simple . C'est un premier pas à mettre au crédit de la mobilisation des agents sur le sujet", estime la CGT, premier syndicat des fonctionnaires, dans un communiqué. "Le gouvernement aura donc pris la lourde responsabilité de ne pas prendre plus tôt une mesure élémentaire permettant de limiter la propagation de l'épidémie", ajoute la CGT.

Dans un autre communiqué, la CFDT (2e syndicat) se dit "soulagée d'avoir enfin été entendue, même si elle regrette que cette mesure n'intervienne qu'au 1er janvier 2021, trois mois après le retour de l'état d'urgence sanitaire". La CFDT "réaffirme sa revendication d'une suppression définitive des jours de carence du public et privé qui nuisent à la santé publique , pénalisent les malades ou personnes fragiles sans rien régler de la question des absences au travail".

Solidaires revendique également "l'abrogation pure et simple" du jour de carence "pour l'ensemble des salariés du privé et agents du public" ainsi que "la rétroactivité de cette mesure", dans un autre communiqué.