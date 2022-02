Covid-19 : le protocole dans les écoles sera allégé au retour des vacances d'hiver

Le nombre de classes fermées et d'élèves et de personnels contaminés sont en baisse.

Jean-Michel Blanquer à Paris, le 2 février 2022. ( AFP / THOMAS COEX )

Alors que las situation épidémique semble vouloir s'améliorer dans les écoles, le ministre de l'Éducation , Jean-Michel Blanquer a annoncé vendredi 4 février que le protocole sanitaire lié au Covid dans les écoles sera allégé après les vacances de février.

Les contaminations et fermetures de classes restent à un niveau élevé mais marquent une "petite tendance baissière" qui "nous met dans une forme de confiance vers une normalisation" , a déclaré Jean-Michel Blanquer sur Sud Radio . Actuellement 16.836 classes sont fermées, contre plus de 20.000 la semaine dernière, et 410.000 cas de Covid ont été recensés chez les élèves sur 7 jours cumulés (570.000 contaminations la semaine dernière), a-t-il détaillé.

Peu de chance de retirer le masque

Les personnels ton aussi moins touchés, avec 26.798 contaminations, soit 2,23% des personnels (35.000 il y a une semaine).

Cette "perspective de baisse nous conduit à penser à un allègement" du protocole sanitaire après les vacances d'hiver qui démarrent samedi (dans la zone B) et s'achèvent le 7 mars (zone C). Les décisions pourraient être annoncées après une réunion mardi avec les syndicats et les autorités sanitaire, a-t-il ajouté, sans préciser la nature des mesures.

Le ministre a toutefois tempéré son enthousiasme, estimant qu'il ne serait probablement pas possible de retirer le masque après les vacances, même si c'est "désirable". "Est-ce qu'on sera en mesure de le faire dès le retour des vacances de février ? Je n'en suis vraiment pas sûr", a-t-il commenté.