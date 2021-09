Covid-19 : le professeur Arnaud Fontanet met en garde contre un "redémarrage de l’épidémie à l’automne"

Alors que l'exécutif songe à lever certaines restrictions, le membre du Conseil scientifique s'inquiète de vivre le même scénario que l'an dernier, quand "un coup de froid avait déclenché la deuxième vague", et estime "qu'il faudra être prêt à réinstaurer le pass sanitaire à la moindre alerte".

Le professeur Arnaud Fontanet, le 25 novembre 2020. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Pourra-t-on bientôt se passer du pass sanitaire ? Face au recul de l'épidémie de Covid-19 en France métropolitaine, l'exécutif envisage de l'adapter à la situation locale et devrait trancher mercredi matin 22 septembre lors d'un conseil de défense. Mais le professeur Arnaud Fontanet appelle à ne pas crier victoire trop tôt et à rester vigilant.

"On avait observé la même accalmie fin septembre 2020, avant un coup de froid qui avait déclenché la deuxième vague en France et dans les pays voisins", rappelle le professeur de l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique dans un entretien au Parisien mis en ligne mardi soir. "On s’attend donc à un redémarrage de l’épidémie à l’automne. D’abord, parce que les conditions climatiques s’y prêteront mais aussi parce qu’il reste un réservoir de non vaccinés assez nombreux pour occasionner une poussée épidémique et mettre en tension l’hôpital. La question, c’est quand ?", ajoute-t-il.

S'il ne s'oppose pas à un allègement des restrictions, il prévient : "Si on supprime le passe sanitaire dans certains départements, il faut que la règle soit claire pour tout le monde. Les Français doivent avoir à l'esprit qu'il peut être réinstauré aussi vite qu'il a été levé", martèle-t-il. "A la moindre alerte, il faudra serrer la vis et le plus tôt possible. Nous ne sommes pas tirés d’affaire", insiste-t-il.

En cas de rebond épidémique, le Pr Arnaud Fontanet ne recommande pas de nouvelles mesures, mais il estime qu'il faudra "diminuer nos échanges de 20 à 40%". "Concrètement, cela veut dire recourir au passe sanitaire, au port du masque en milieu clos, accepter moins de sollicitations, maintenir le tester-alerter-protéger, un peu de télétravail quand c'est possible et plus de dépistage en milieu scolaire", énumère-t-il.

"Désormais, la vaccination fait office de bouclier. Elle nous permet d’éviter des décisions plus drastiques comme des couvre-feux" , souligne-t-il. Pour autant, il est "difficile de dire avec certitudes" que le pire est passé. "Tout dépend si un nouveau variant, plus virulent, vient jouer les trouble-fêtes. C’est un élément que l’on ne peut pas maîtriser", rappelle-t-il.