Covid-19 : le prix des gants jetables flambe

Comme pour les masques il y a quelques mois, la demande très forte de gants jetables nourrit la spéculation.

Comme pour les masques et le gel hydroalcoolique, la crise sanitaire a fait flamber les besoins en gants jetables. Que ce soit en latex, vinyle ou nitrile (synthétiques), les gants ont quitté leurs usages habituels pour se retrouver aux mains de passagers du métro ou de commerçants inquiets.

La demande est quatre fois plus forte que l'an passé , selon le ministère de l'Economie français, qui surveille l'évolution depuis plusieurs semaines.

"On a des centres médico-sociaux qui nous appellent tous les jours pour avoir des gants", rapporte Sébastien Lenoble, l'un des dirigeants de la société européenne Shield Scientific, qui commercialise des gants pour des industries pharmaceutiques notamment, et les fait fabriquer par des sous-traitants en Asie. "Ce ne sont pas nos clients habituels, ils viennent vers nous car ils sont désespérés de ne pas trouver de gants" , précise-t-il.

De son côté, Romain Gizolme, de l'association française de directeurs de maisons de retraite AD-PA, reconnaît que c'est "une préoccupation : on en trouve au compte-gouttes, or on est très consommateurs", explique-t-il à l' AFP .

Pour le seul secteur médical, " la demande en gants d'examen a été multipliée par plus de trois, et celle en gants chirurgicaux a, elle aussi, considérablement augmenté" , souligne Monika Riedel, porte-parole de l'entreprise autrichienne Semperit, dont la filiale médicale Sempermed a deux sites de production de gants, l'un en Autriche, et l'autre en Malaisie, où elle produit entre 7 à 8 milliards de gants d'examen par an.

La Malaisie peine à suivre

C'est là que le bât blesse : la production est ultra concentrée en Asie, en particulier en Malaisie. En 2019, le pays a même exporté plus de 60% des gants en caoutchouc , selon le Margma, la fédération malaisienne des producteurs de gants.

Cette année, le pays devrait fournir 220 milliards de gants. Pas assez pour couvrir les besoins mondiaux qui pourraient atteindre 330 milliards , alertait en juin la fédération, un problème qui, selon elle, devrait perdurer jusqu'à 2021.

Pour la société malaisienne Top Glove, qui se présente comme le plus gros producteur au monde, la demande est exponentielle : 11 à 12 milliards de gants lui sont commandés chaque mois, contre 4,5 milliards avant la pandémie , indique-t-elle à l' AFP.

Conséquence : les acheteurs doivent attendre... certains jusqu'à 590 jours , contre 30 à 40 jours avant la crise sanitaire, souligne Lim Wee Chai, PDG de la compagnie. Pour compliquer encore les choses, les Etats-Unis ont récemment interdit l'importation de gants de la part de deux filiales de Top Glove, qu'ils soupçonnent de "travail forcé" chez ses employés.

Spéculation

Forte demande et concentration des producteurs : les mêmes causes produisent les mêmes effets, et comme pour les masques il y a quelques mois, nourrissent la spéculation. "Les matières premières peuvent être négociées trois ou quatre fois avant d'arriver à l'usine" , déplore Sébastien Lenoble, de Shield Scientific. "A ce jour, nous avons fait face à une hausse de 80% des coûts de production".

"En juin, notre fournisseur nous a annoncé (...) des prix qui ont été multipliés entre 2 et 10 fois" par rapport à l'avant-Covid, précise quant à elle la société française Rostaing, qui commercialisait, avant la pandémie, deux types de gants jetables, en plus de son catalogue de gants techniques.

Sur ce point, "nos prix sont ajustés pour refléter la forte demande du marché", répond laconiquement Top Glove, faisant également valoir des tensions d'approvisionnement en matières premières. La hausse de prix représente en tout cas un "surcoût" qui n'est pas négligeable pour les services d'aide à la personne, alerte Romain Gizolme.

Pour assurer l'approvisionnement du secteur médical, certains Etats ont donc dégainé les commandes massives. Ainsi, le ministère de la Santé français a indiqué fin août que 400 millions de gants avaient été commandés , et qu'un plafonnement des prix pourrait potentiellement être mis en place.

De son côté, l'Allemagne a passé un contrat pour la fourniture de près de 340 millions de paires de gants jetables.