Covid-19 : le patron du PCF plaide pour un "Airbus du vaccin" pour sortir "la santé des griffes de la finance"

Le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel est favorable à la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid "pour empêcher que (les laboratoires) s'en mettent plein les poches".

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel le 10 juin 2020 à l'Assemblée. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Les Européens doivent s'allier pour faire face à la crise du Covid-19 et empêcher les gros laboratoires de "s'en mettre plein les poches", appellent le secrétaire national du parti communiste français (PCF) Fabien Roussel.

"Sur le même modèle que les Européens ont créé Airbus et une agence spatiale européenne (...), mettons nos forces en commun pour créer une agence européenne du vaccin pour produire le vaccin mais aussi le contenant du vaccin" , a souligné le candidat à la présidentielle 2022 jeudi 13 mai sur franceinfo.

"Aujourd'hui, la production de vaccins est entre les mains de la big pharma et c'est la loi de l'offre et de la demande qui commande. Ce sont eux qui fixent les prix des vaccins" qui vont "augmenter de 20 à 30%, c'est inadmissible", a-t-il ajouté.

"Sortons la santé des griffes de la finance, a imploré le numéro un du PCF. Il faut faire du vaccin plus qu'un bien commun, il faut en faire un générique qui permettrait, à l'échelle de l'Union européenne, que les Etats maîtrisent la production, le coût et la distribution."

La levée des brevets

La première étape, selon le député du Nord, "c'est la levée des brevets pour obtenir le transfert des technologies" et "empêcher qu'ils (les laboratoires) s'en mettent plein les poches".

La levée des brevets , défendue depuis des mois par de nombreuses ONG, de syndicats ou de pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud, a reçu la semaine dernière le soutien de l'administration de Joe Biden. Cette annonce surprise s'est heurtée au scepticisme des Européens, y voyant un coup médiatique de Washington. Samedi, l'UE, réunie en sommet à Porto, a renvoyé la balle aux Etats-Unis en les appelant d'abord à mettre fin à son interdiction d'exportation des vaccins et de leurs composants.

"La clé pour produire plus vite des vaccins pour les pays pauvres et les pays intermédiaires, c'est de produire plus : lever les interdictions à l'export", a notamment insisté Emmanuel Macron qui répète vouloir faire "de ce vaccin un bien public mondial".

Les brevets sont essentiellement détenus par des laboratoires américains, globalement opposés à leur levée qui les priverait, selon eux, d'un retour sur des investissements coûteux.