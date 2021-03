Covid-19 : le Medef s'oppose au télétravail obligatoire

Le patron des patrons évoque le risque de "ravages sur la santé mentale" des employés.

Geoffroy Roux de Bézieux à Paris, le 26 octobre 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La perspective d'un reconfinement plus stricte inquiète le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, qui s'est opposé dimanche 28 mars au télétravail obligatoire.

"Reconfiner ça veut dire quoi par rapport à ce qu'on a aujourd'hui ? On pourrait rendre le télétravail obligatoire. Moi je n'y suis pas favorable", a déclaré Geoffroy Roux de Bézieux sur LCI . "On voit bien la limite de l'exercice. On a énormément de mal dans beaucoup d'entreprises à ce que les gens respectent les quatre jours sur cinq minimum " en télétravail, a-t-il ajouté.

Il souligne que des "troubles psychologiques" peuvent émerger chez des télétravailleurs "parce qu'au bout d'un mois, deux mois, trois mois tout seul dans un petit appartement devant Zoom ou devant une visioconférence ça crée des problèmes".

"Ravages sur la santé mentale"

"Le gouvernement pourrait supprimer ce jour de soupape. Si ça dure 15 jours, trois semaines, on tiendra le choc, mais si ça dure plus longtemps, je crains les ravages sur la santé mentale de nos collaborateurs" , a-t-il poursuivi.

Interrogé sur la possible fermeture des établissements scolaires, qui implique pour certains parents de ne plus pouvoir travailler, le président du Medef a dit qu'il ne voulait "pas appeler" à garder les écoles ouvertes "parce que c'est une décision de médecin, une décision politique".

"Ce que je dis simplement, c'est que si on ferme les écoles, les conséquences économiques sont importantes. C'est une décision beaucoup plus lourde que le télétravail", a-t-il complété.