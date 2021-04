Covid-19 : le Medef favorable à un pass sanitaire "sur des points très précis"

Invité de France Inter lundi 12 avril, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux estime que "mieux vaut rouvrir avec des contraintes sanitaires que ne pas rouvrir du tout".

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, le 26 octobre 2020 à Matignon. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Alors que les Anglais rouvrent lundi 12 avril les terrasses des pubs, les commerces non essentiels, les salles de sport, les salons de coiffure et même les spas, après un long hiver confiné pour faire face au Covid-19, le président du Medef appelle à redémarrer l'économie française au plus vite.

"Il faut redémarrer cette économie. O n ne peut pas vivre éternellement au crochet de l'Etat" , a estimé lundi matin sur France Inter Geoffroy Roux de Bézieux. "Il faut ouvrir coûte que coûte, même s'il y a des restrictions sanitaires. C'est ce que font les Anglais qui ouvrent en terrasse . Il vaut mieux être partiellement ouvert que pas du tout" , a-t-il insisté, rappelant qu'Emmanuel Macron avait fixé la date du 15 mai pour une réouverture progressive des restaurants et lieux de culture.

A partir du 15 mai,"les restaurants peuvent démarrer avec les terrasses, puis avoir peut-être une jauge à l'intérieur des salles", a-t-il détaillé. Les salles de sport, quant à elles, "ont fait des propositions", mais "n'ont pas de réponse du ministère pour un masque qui permet de faire du sport tout en respirant convenablement", a-t-il regretté.

Geoffroy Roux de Bézieux se dit par ailleurs favorable à l'instauration d'un pass sanitaire, "mais pour des points très précis" : voyages en avion, événements professionnels internationaux comme le Mondial de l'automobile. "Mais pas pour prendre un café en bas de chez soi, il faut trouver un équilibre", a-t-il estimé.

Alors que la vaccination est ouverte à compter de ce lundi aux plus de 55 ans, le président du Medef a lancé lundi un appel aux entreprises pour que que les salariés puissent se faire vacciner sur leur temps de travail , "mais uniquement pour les salariés volontaires, il ne faut pas tomber dans une forme de pression", a-t-il insisté. Lui-même ira se faire vacciner au Medef avec le AstraZeneca dès que le dispositif sera mis en place, a-t-il assuré.