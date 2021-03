Covid-19: le Kosovo reçoit ses premières doses de vaccins

Des doses du vaccin AstraZeneca arrivées à l'aéroport de Pristina, le 28 mars 2021 au Kosovo ( AFP / - )

Le Kosovo a reçu dimanche son premier lot de vaccins anti-Covid-19 par le biais de Covax, le système destiné à approvisionner des pays défavorisés.

"Notre pays est petit et pauvre, il a donc besoin de soutien et de solidarité, notamment de la part des Etats-Unis et de l'Union européenne", a déclaré le Premier ministre Albin Kurti à la presse à l'aéroport de Pristina où est arrivée la cargaison de 24.000 doses du vaccin AstraZeneca.

Le Kosovo, tout comme ses voisins des Balkans, affronte une très forte hausse des contaminations au coronavirus.

La campagne de vaccination doit commencer la semaine prochaine par les professionnels de la santé, les personnes atteintes de pathologies à risque et les plus âgés, a précisé le ministre de la Santé Arben Vitia.

Au total, le Kosovo a commandé 100.000 doses de vaccin auprès de Covax.

Des doses du vaccin AstraZeneca à l'aéroport de Pristina, le 28 mars 2021 au Kosovo ( AFP / - )

Le gouvernement prévoit d'avoir vacciné 60% de sa population d'ici la fin de l'année.

Le Kosovo, qui compte 1,8 million d'habitants, a recensé 90.000 contaminations, dont 1.800 décès, depuis le début de la pandémie.

ih/gde/lb