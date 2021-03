Covid-19 : le gouvernement répète son espoir de "desserrer des contraintes" à la mi-avril

Le printemps et l'accélération des vaccinations laissent espérer une amélioration de la situation sanitaire dans les 6 semaines.

Olivier Véran à Paris, le 4 mars 2021. ( POOL / ALAIN JOCARD )

C'est Emmanuel Macron a qui a lancé l'hypothèse en premier, la semaine dernière. "Il faut tenir encore (...) quatre à six semaines", avant de pouvoir envisager la levée de certaines mesures sanitaires. Vendredi 5 mars, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont répété que le gouvernement visait cette échéance pour amorcer une réouverture du pays.

"Nous avons des raisons d'espérer, a estimé Olivier Véran sur BFMTV . Dans quatre à six semaines il y a le printemps. On a vu qu'il y avait une baisse de la circulation du virus" à cette période.

Beaucoup de vaccination en mars et avril

Par ailleurs, "il y a une diminution de la circulation du virus chez les personnes âgées grâce à la vaccination" , a-t-il également souligné.

Au même moment, sur franceinfo , Gabriel Attal tenait un discours semblable. "On va beaucoup vacciner en mars et début avril, donc on peut espérer que, peut-être, dès la mi-avril on puisse desserrer un certain nombre de contraintes", a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Lui aussi s'est réjoui des effets de la campagne de vaccination. "On voit qu'il y a moins de contaminations dans les Ehpad (...) Le taux d'incidence chez les personnes âgées diminue", a-t-il expliqué.