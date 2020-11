"Il faut absolument que nous trouvions de quelle manière on pourrait encore amener des éléments de sécurité sanitaire pour permettre de reprendre une activité y compris dans une période sanitaire compliquée", soutient le ministre délégué aux PME.

Le ministre délégué aux PME Alain Griset, le 27 octobre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

15 milliards d'euros tous les mois : selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, il s'agit là du coût des mesures mises en place par le gouvernement pour aider les entreprises à surmonter le reconfinement, prévu pour durer au moins jusqu'au 1er décembre. Un coût que l'Etat ne pourra pas supporter si le reconfinement doit se prolonger, a prévenu lundi le ministre délégué aux PME Alain Griset.

" Nous n'avons aucune garantie que le virus ne nous colle pas aux basques pendant encore plusieurs mois ", a expliqué Alain Griset devant la commission des affaires économiques du Sénat. "Et naturellement nous n'allons pas pouvoir pendant plusieurs mois continuer à mettre 15 milliards tous les mois", a-t-il ajouté. En conséquence, "il faut absolument que nous trouvions avec l'ensemble des représentants" des branches concernées "de quelle manière on pourrait encore amener des éléments de sécurité sanitaire au ministère de la Santé et au conseil de défense pour permettre de reprendre une activité y compris dans une période sanitaire compliquée", a poursuivi le ministre délégué.

Les différentes fédérations de commerçants, qui critiquent violemment la décision de fermeture des commerces non-essentiels, doivent discuter cette semaine avec Bercy pour étudier les conditions d'une éventuelle réouverture à partir du 12 novembre.