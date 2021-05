Covid-19 : le gouvernement "espère fortement" la fin du masque en extérieur cet été

"On le fera, car tout le monde en a marre du masque", a estimé le porte-parole du gouvernement.

Gabriel Attal à Paris, le 12 mai 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, l'obligation de porter le masque en extérieur pourrait être levé cet "été", a souligné mercredi 19 mai le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, au moment où commerces et terrasses de cafés et restaurants rouvrent.

Alors qu'Emmanuel Macron et Jean Castex ont pris mercredi matin, sans masques, un café en terrasse près de l'Élysée devant les caméras de télévision, Gabriel Attal a estimé sur BFMTV et RMC que ne plus le porter en extérieur, "c'est évidemment le sens de l'histoire et de la vaccination de plus en plus de Français" .

"Tout le monde en a marre"

Passera-t-on donc en France un été sans masque ? "On l'espère, fortement" , a-t-il répondu, en souhaitant que les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 "continuent à s'améliorer" pour l'autoriser.

"Si ça continue à s'améliorer, probablement que, à l'été", ce sera possible. Dans ce cas, "évidemment qu'on considérera que c'est raisonnable et responsable de dire qu'on peut retirer son masque en extérieur. On le fera, car tout le monde en a marre du masque" , a-t-il ajouté.

Le ministre de la Santé Olivier Véran avait estimé lundi que la France allait "bientôt" arriver à un point où le masque ne sera plus obligatoire en extérieur, sans toutefois donner de date.