Covid-19 : le gouvernement appelle les Français d'Angleterre à faire un test PCR

Les Français vivants au Royaume-Uni auront certainement l'obligation de présenter un test PCR négatif pour pouvoir se rendre en France après la découverte d'une souche de Covid-19 particulièrement virulente.

Des voyageurs à la gare de St Pancras à Londres le 20 décembre 2020 ( AFP / Niklas HALLE'N )

Plusieurs pays ont décidé dimanche 20 décembre de suspendre pour plusieurs jours tous les déplacements en provenance du sol britannique, après l'apparition d 'une variante du virus qui serait jusqu'à 70% plus contagieuse , même si elle ne semble pas à ce stade porteuse de "gravité accrue".

La France a suspendu pour sa part depuis dimanche minuit tous les déplacements de personnes en provenance du Royaume-Uni pour 48 heures . De nombreux britanniques sont ainsi bloqué outre-Manche à quelques jours des fêtes de Noël. "Nous avons dû prendre une décision difficile, mais qui s'imposait", a estimé lundi sur RTL le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, rappelant que le gouvernement britannique avait-lui même décider de reconfiner en urgence une partie de pays.

Pourquoi 48 heures ? "C'est le temps que nous avons jugé utile pour bâtir une coordination européenne et un protocole qui pourrait permettre à nos concitoyens vivant en Grande-Bretagne et qui avaient prévu de revenir pour passer les fêtes avec leur famille de le faire", a expliqué M. Attal. "Nous faisons tous pour qu'ils puissent rentrer, à condition d'avoir un protocole sanitaire protecteur pour eux et notre pays", a-t-il insisté.

Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs invité les Français du Royaume-Uni "à se faire tester dès que possible, puisque quelle que soit la solution qui sera trouvée, elle s'appuyera nécessairement sur la réalisation d'un test avant de partir". Sur France Inter , le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes Clément Beaune a également appelé les Français d'Angleterre à se faire tester. "C'est ce qui sera certainement demandé si au-delà de 48 heures nous pouvons organiser des trajets de retour".ainsi que l'accès à ses ports pour au moins une semaine. Le Canada, l'Argentine, la Colombie et le Chili ont également suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni.

Réunion de crise lundi

Une dizaine d'autres pays de l'Union européenne, dont l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et l'Irlande, ont également suspendus les liaisons avec le Royaume-Uni. Hors de l'UE, c'est aussi le cas du Koweït, de l'Iran (pour deux semaines), de la Suisse, du Salvador et d'Israël, ces trois derniers pays ayant également suspendu leurs liaisons avec l'Afrique du Sud où la nouvelle variante du SARS-CoV-2 a aussi été détectée. L'Arabie saoudite a quant à elle suspendu tous les vols internationaux ainsi que l'accès à ses ports pour au moins une semaine. Le Canada, l'Argentine, la Colombie et le Chili ont également suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni.

Conséquence de ces mesures, Boris Johnson doit présider lundi une réunion "pour discuter de la situation concernant les déplacements internationaux et en particulier les flux réguliers du fret vers et à partir du Royaume-Uni", tandis que le port de Douvres, desservant notamment la France, a annoncé fermer pour le trafic sortant.