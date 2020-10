Covid-19 : le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour les entreprises

L'accès au Fonds de solidarité va être facilité et élargi et le chômage partiel pris à charge à 100% jusqu'à fin 2020 dans certains secteurs particulièrement touchés par la cris.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 8 octobre 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Nous continuerons à protéger les salariés et les entreprises tant que la crise sanitaire sera là", a promis, jeudi 8 octobre le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, avant d'annoncer plusieurs nouvelles mesures destinées aux entreprises les plus touchées par les restrictions prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Ainsi, l'accès au Fonds de solidarité, qui depuis cet été concernait 150.000 entreprises, va bénéficier à 75.000 entreprises supplémentaires, a annoncé Bruno Le Maire qui a également rappelé que ce fonds de solidarité avait bénéficié depuis le début de la crise sanitaire à 1,7 million d'entreprises, pour un montant total supérieur à 6 milliards d'euros . Son accès va être élargi à de nouvelles activités et aux entreprises jusqu'à 50 salariés, contre 20 jusqu'ici, a annoncé le ministre, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue de la Santé Olivier Véran .

Seront dorénavant éligibles, outre les entrepreneurs ayant fait l'objet d'une fermeture administrative, les entrepreneurs ayant enregistré une perte de 70% de leur chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire liée au Covid, contre 80% précédemment, a-t-il précisé. "Beaucoup d'entrepreneurs nous ont dit '80%, c'est trop strict'", a expliqué le locataire de Bercy.

Le Fonds de solidarité était réservé depuis le mois de juillet aux secteurs du tourisme, de la culture et du sport. Il sera désormais ouvert à 31 autres activités : loueurs de voitures; autocars; fleuristes; bouquinistes des quais de Paris; fabrication de foie gras; agences de publicité; blanchisserie et teinturerie de détail; courtiers en assurance voyage; commerces non alimentaires des Zones touristiques internationales; métiers graphiques, d'édition spécifique de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères de l'événementiel; artisans des foires et salons; attachés de presse et agences de communication cinéma et vendeurs et distributeurs internationaux; activités spécialisées de design; conseil en relations publiques et communication; nettoyage courant des bâtiments; autre création artistique; activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses; activité de sécurité privé; entreprises qui délivrent des visas; domaines de réception; reroduction d'enregistrements; travaux d'installation électrique; aménagement lieux de vente; fabrication de structures métalliques et de parties de structures; fabrication d'appareils d'éclairage électrique; fabrication/distribution de matériels scéniques, audiovisuels et événementiels; activité immobilière spécifique à l'événementiel; transport spécialisé pour des opérations événementiels; sociétés du numérique spécialisés pour les activités événementielles; fabrication de vêtements de travail.

Exonérations de cotisations et chômage partiel pris en charge à 100%

Les entreprises touchées par des mesures de fermeture ou de restriction de leur ouverture seront exonérées de cotisations sociales pendant la durée de ces restrictions, si elles ont perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires, a annoncé Bruno Le Maire. Les entreprises des secteurs ayant nouvellement droit au fonds de solidarité pourront demander, de façon rétroactive, l'exonération de leurs cotisations sur la période allant de février à mai 2020.

Enfin, le ministre de l'Economie a également indiqué que l ' Etat prendrait en charge à 100%, contre 85% habituellement, l'indemnisation des salariés placés en chômage partiel dans les secteurs du tourisme, de l'événementiel, de la culture et du sport. Cette prise en charge doit durer jusqu'à la fin de l'année 2020.

Des mesures accueillies avec satisfaction et soulagement

Ces mesures ont été accueillies avec satisfaction par les secteurs de la restauration et de l'événementiel. Ces mesures "répondent parfaitement à nos demandes", a réagi Didier Chenet, président du syndicat des indépendants (GNI) de l'hôtellerie-restauration. Il estime toutefois que "deux problèmes majeurs" restent en suspens : "celui des loyers et celui des assurances", alors que plusieurs restaurateurs se sont engagés dans un bras de fer devant la justice pour obtenir l'indemnisation de leur pertes. "Les mesures prises sont assez intéressantes. Le gouvernement doit maintenant les faire appliquer en urgence par l'administration", a réagi Roland Héguy, président de l'Umih, le principal syndicat de l'hôtellerie. Il a averti que si l'administration ne suivait pas, "fin 2020 des milliers d'entreprises auront déposé le bilan".

Cédric Angelone, co-président du syndicat des activités événementielles, s'est réjoui : "Nous avons été entendus, du plus grand au plus petit : quand j'entends (le ministre) citer les blanchisseries, les fleuristes, les photographes... c'est génial, l'espoir est là!" "C'est sûrement imparfait, mais les annonces sont à la hauteur", a-t-il estimé. "En élargissant l'éligibilité au fonds de solidarité, ils ont compris que nos métiers étaient durablement impactés. On ne peut risquer le licenciement massif, tout cela est de bon augure pour maintenir en place les équipes", selon Cédric Angelone. Thierry Villotte, président de la Confédération des arts de la table, a également fait part de sa "grande satisfaction" pour les activités "en production pure" (hors restauration) nouvelles incluses.