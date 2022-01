Covid-19 : le froid peut fausser les résultats des tests antigéniques

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que de nombreuses pharmacies ont installé des tentes à l'extérieur pour réaliser les tests antigéniques de Covid-19, les professionnels rappellent que les dépistages réalisés en dessous de 2°C peuvent générer des faux positifs.

Avec 1,3 million de tests de dépistage de Covid-19 réalisés en moyenne par jour, la France est l'un des pays qui teste le plus. Pour faire face, de nombreux barnums ont essaimé sur les trottoirs en face des pharmacies ou des centres de dépistage un peu partout en France. Gare au froid, préviennent néanmoins les spécialistes.

"Il y a deux consignes à suivre, rappelle Gilles Bonnefond, le porte-parole de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO), dans les colonnes du Parisien jeudi 27 janvier. La première est qu’il ne faut pas stocker les tests au froid. La notice indique une plage de température comprise entre 2 et 30 °C. Si les tests ont été gelés, ça dégrade complètement la matrice en silice. Après, quand on les réalise, il faut le faire au-dessus de 7 ou 8 degrés. Dans les barnums, le prélèvement peut être fait à une température inférieure, mais ensuite l’attente et la lecture doivent se faire à cette température."

Les dépistages réalisés en dessous de 2°C peuvent en effet générer des faux positifs. Ce qui peut poser problème, alors qu'un test PCR n'est plus nécessaire pour valider le résultat d'un test antigénique positif depuis le début du mois de janvier.

L'USPO rappelle par ailleurs que les autotests sont aussi sensibles au froid. Il faut les laisser à température ambiante, et ainsi éviter par exemple de les laisser dans le coffre de sa voiture avec les températures particulièrement fraîches du moment.