Covid-19 : le Conseil scientifique souhaitait limiter les déplacements entre régions

Les experts préconisaient également de confiner certaines métropoles.

(illustration) ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Le Conseil scientifique qui conseille le gouvernement sur l'épidémie de Covid-19 aurait souhaité une "limitation des déplacements interrégionaux", en plus de la généralisation du couvre-feu à 18h décidé par le gouvernement.

Dans son 22e avis, remis au gouvernement le 12 janvier et rendu public vendredi, le Conseil rappelle toutefois que "la décision est politique et doit tenir compte d'autres enjeux que sanitaires , en particulier économiques et sociétaux". Mais "quel que soit le scénario retenu par les autorités sanitaires", il conseillait "la mise en place d'une limitation des déplacements inter-régionaux", tout en insistant sur la nécessité d'une "large utilisation du télétravail".

Sur quatre scénarios proposés pour répondre à la "situation préoccupante actuelle", le Conseil scientifique en préconisait deux, dans cet avis intitulé "entre vaccins et variants : une course contre la montre".

Confiner certaines métropoles

L'un consistant à "installer un couvre-feu national généralisé à partir de 18h, ainsi qu'un confinement dans certaines régions ou métropoles plus à risque, avec une restriction des déplacements inter-régionaux ". L'autre visant à "installer un confinement aménagé du même type que celui mis en place fin octobre", c'est-à-dire une forme de confinement allégé.

De surcroît, selon cet avis, "une recommandation forte d'auto-confinement doit être adressée à la population des personnes les plus âgées et présentant des comorbidités (maladies, NDLR) dès lors qu'elle n'est pas vaccinée durant la période des deux mois à venir".

Par ailleurs, le Conseil scientifique "insiste sur le fait de pouvoir faciliter l'accès à la vaccination des personnes de plus de 65 ans qui ne peuvent pas se déplacer, s'inscrire sur des listes d'attente, les précaires ou loin des systèmes de soins". "Il faut leur offrir des possibilités de vaccination à domicile dès que des vaccins plus faciles d'utilisation seront disponibles (notamment AstraZeneca et Johnson et Johnson)", note-t-il.

La situation de France "apparemment meilleure" que dans d'autres pays européens, est "néanmoins préoccupante" constate le Conseil, en relevant que la situation dans les hôpitaux laisse "peu de marge pour des hospitalisations supplémentaires".