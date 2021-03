Covid-19 : le Conseil scientifique préconise une stratégie "précoce" et "régionale"

Dans son avis publié le 11 mars et dévoilé par Le Monde et BFMTV, le Conseil scientifique souligne que la "sortie de crise ne pourra se faire que grâce à la vaccination de la grande majorité de la population".

Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy auditionné au Sénat le 15 septembre 2020. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Un an jour pour jour après l'annonce du premier confinement, Le Monde et BFMTV dévoilent mardi 16 mars le dernier avis du Conseil scientifique, présidé par Jean-François Delfraissy et chargé d'aiguiller le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 . Dans ce document publié le 11 mars et baptisé "Anticiper et différencier les stratégies pour sortir des phases aigues de l'épidémie", les scientifiques font dans un premier temps l'état des lieux de la situation sanitaire.

"Au 1er mars 2021, 17% des français auraient été infectés par le SARS-CoV-2 en métropole , avec deux fois plus d'infections chez les moins de 50 ans que chez les plus de 50 ans", écrivent les auteurs, soulignant que la situation actuelle s'aggrave du fait de l'apparition de variants , notamment le variant anglais, "plus viral et plus létal".

Les scientifiques estiment que la "sortie de crise ne pourra se faire que grâce à la vaccination de la grande majorité de la population". Ils anticipent que la vaccination "nous permettra de retourner à une vie plus normale d'ici l'été 2021 alors même que l'épidémie ne sera pas encore totalement résolue".

Selon les modélisations, une vaccination de 70 % des plus de 75 ans au 1er avril conduirait à une baisse de 28 % des hospitalisations à cette même date par rapport à un scénario sans vaccin, et de 50 % en mai. La vaccination n'aurait en revanche que peu d'effets sur la pression en réanimation, car "dans la grande majorité des cas, ces patients, âgés de plus de 75 ans étaient peu admis en réanimation", précisent les modélisateurs. Par ailleurs, l'effet positif de la campagne de vaccination sera " sans doute insuffisant pour éviter une augmentation importante des hospitalisations" face à la menace que font peser les nouveaux variants.

Quatre stratégies

Sans mesures supplémentaires, le Conseil scientifique craint que les hospitalisations augmentent de façon importante jusqu'à la fin du mois de mai. Dans ce contexte, propose quatre stratégies, mais en privilégie une seule, la dernière. Il s'agit de trouver le juste milieu, car "des mesures trop strictes ont un coût économique et social considérable, tandis que des mesures trop lâches ont un coût sanitaire et humain très élevé."

La première stratégie vise à laisser le virus circuler avec l'objectif d'un niveau d'immunité collective suffisant . C'est trop risqué, car cela aboutirait à la saturation rapide des services hospitaliers.

La deuxième, baptisée "Zéro Covid" , vise la suppression totale du virus sur le territoire français grâce à un confinement strict de 8 à 10 semaines minimum. Une option qui ne "semble ni réaliste sur un plan pratique, ni probablement acceptable par la population". Dans son avis, le Conseil scientifique souligne en effet la dégradation de la santé mentale des Français et estime qu'il faut garder les écoles ouvertes autant que faire se peut.

La troisième stratégie dite de "Stop and go" consisterait à alterner des périodes de renforcement des mesures, quand les services hospitaliers arrivent à saturation, et des périodes de relâchement, une fois la situation revenue à des niveaux plus bas. Une solution soutenable à court terme mais épuisante dans la durée.

La quatrième stratégie du Conseil scientifique, déjà recommandée dans son avis du mois de janvier, vise à surveiller plusieurs indicateurs épidémiologiques comme l'incidence, le taux de reproduction du virus, la proportion des variants, le taux d'occupation des réanimations et la couverture vaccinale, pour anticiper les reprises épidémiques et appliquer des mesures de freinage précoces.

Une approche précoce et régionalisée qui pourrait peiner à convaincre

Il s'agit de proposer une "réponse anticipée, régionale, ajustée et ciblée à l'épidémie". "Dans les régions les plus touchées, il s'agira de freiner la progression épidémique avant d'atteindre la saturation des lits de soins critiques, sachant que l'efficacité de mesures sur l'occupation en réanimation ne se ressent qu'après un délai d'au moins deux semaines", note ainsi le Conseil scientifique.

"Une telle stratégie peut permettre également d'envisager, dans les territoires à taux de transmission du virus très bas, un allègement progressif des mesures restrictives les plus strictes".

Si elle a pour avantage de "préserver le système de soins, garder la morbi-mortalité à des niveaux bas et limiter l'intensité et la durée des mesures contraignantes", cette politique serait néanmoins la moins compréhensible par la population "car contre-intuitive face à une situation sanitaire en apparence acceptable".

Cette stratégie territoriale est par ailleurs "difficilement tenable en cas de flambée épidémique dans plusieurs régions françaises car, en l'absence de mesures permettant d'isoler les régions les unes des autres , la vitesse de circulation du virus s'homogénéisera rapidement, notamment en raison des variants plus contagieux", souligne également le Conseil scientifique.

Emmanuel Macron rencontre le Conseil scientifique mardi à 17h. " Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent sans doute de nouvelles décisions" pour lutter contre l'épidémie de Covid, a-t-il indiqué lundi, en revendiquant des restrictions prises "de manière adaptée et proportionnée".