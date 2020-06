Covid-19: le Brésil dépasse le million de cas, Trump défie le coronavirus

Un homme désinfecte des produits entreposés à Curitiba, au Brésil, le 19 uin 2020 ( AFP / DANIEL CASTELLANO )

Le Brésil a franchi samedi la barre du million de cas de contaminations au coronavirus, et l'Europe celle des 2,5 millions de cas, à l'heure où le président américain Donald Trump défie la maladie en organisant son premier meeting de campagne de l'ère du Covid-19.

Seuls les Etats-Unis avaient jusqu'à présent passé ce seuil symbolique du million de cas, ce qui n'a pas dissuadé le président Trump, qui briguera un deuxième mandat lors de la présidentielle du 3 novembre, de réunir des dizaines de milliers de partisans à Tulsa, dans l'Oklahoma.

Malgré la pandémie et alors que l'Oklahoma connaît justement une forte poussée des cas détectés, c'est dans une salle couverte que vont se presser quelque 20.000 personnes. Et presque aucun des partisans du président américain qui ont commencé à arriver dans la ville dès vendredi ne portait de masque.

Le Brésil, deuxième pays où le Covid-19 fait le plus de morts, va aussi franchir dans les prochains jours la barre des 50.000 décès après avoir atteint 48.954 morts vendredi.

Depuis début juin, le géant latino-américain, nouvel épicentre mondial de la pandémie, a enregistré plus de nouvelles contaminations (518.000) et de décès (19.000) qu'aucun autre pays au monde, selon une compilation effectuée par l'AFP à partir de sources officielles.

Si le virus ralentit sa progression en Europe, où le déconfinement se poursuit, plus de 2,5 millions de cas ont été officiellement déclarés sur le Vieux Continent, dont plus de la moitié en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, selon ce comptage.

Avec au moins 2.500.091 cas, pour 192.158 décès, l'Europe reste ainsi le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Mais elle poursuit son déconfinement progressif, et le gouvernement français a annoncé la réouverture lundi des cinémas et casinos, alors que les stades accueilleront à nouveau le public à partir du 11 juillet sans toutefois dépasser les 5.000 spectateurs.

La réouverture des discothèques, des foires et salons et le redémarrage des croisières internationales pourront pour leur part être décidés "à partir de septembre" si la pandémie continue de reculer, a ajouté le gouvernement français.

En Espagne, à la veille de la réouverture des frontières aux touristes européens, le Premier ministre Pedro Sanchez a rappelé à la population qu'elle restait vulnérable et devait maintenir les mesures de protection.

"Nous devons rester sur nos gardes et suivre strictement les mesures d'hygiène et de protection", a déclaré M. Sanchez dont le pays, qui déplore plus de 28.000 morts, sort d'un confinement sévère de 14 semaines.

A minuit dans la nuit de samedi à dimanche, l'Espagne lève l'état d'alerte décrété le 14 mars et rouvre sa frontière terrestre avec la France et ses ports et ses aéroports aux ressortissants de l'Union européenne. Le Portugal n'ouvrira sa frontière avec l'Espagne que le 1er juillet.

Les Espagnols pourront enfin se déplacer dans tout le pays. Ils étaient jusqu'à présent confinés à leur province ou leur région.

Face à la crise économique gravissime provoquée par la pandémie, les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis vendredi par visio-conférence, sans toutefois prendre de décision. Ils ont prévu de se retrouver mi-juillet à Bruxelles pour trouver un accord sur un plan de relance massif de 750 milliards d'euros.

En revanche, c'est en Amérique latine que la maladie progresse le plus rapidement.

Le bilan de l'épidémie au Mexique a dépassé vendredi le seuil des 20.000 morts, a annoncé le gouvernement, qui a également fait état de plus de 5.000 nouveaux cas de contamination en une seule journée.

Les autorités de Mexico ont par conséquent retardé d'une semaine la reprise dans la capitale d'activités économiques, initialement prévue lundi, pour tenter de réduire le nombre de contaminations et faire baisser les hospitalisations.

La Colombie a enregistré de son côté le chiffre record de 95 morts en une seule journée vendredi, franchissant du coup la barre des 2.000 morts depuis le début de l'épidémie.

Celle-ci est encore loin de reculer ailleurs dans le monde. L'Iran a annoncé samedi avoir recensé plus de 100 morts et plus de 2.000 contaminations au nouveau coronavirus en 24 heures dans le pays, qui est entré dans son cinquième mois de lutte contre l'épidémie.

Le Maroc lui a fait état d'une hausse record du nombre de contaminations avec 539 nouveaux cas, soit le bilan quotidien le plus élevé dans le royaume depuis l'annonce du premier cas en mars.

Ce qui n'a pas empêché le gouvernement marocain d'annoncer vendredi un nouvel assouplissement des restrictions en vigueur depuis la mi-mars.

Et c'est bien ce qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Le monde est entré dans "une phase dangereuse", a mis en garde vendredi l'OMS.

"Le virus continue de se propager rapidement, il reste mortel et la plupart des personnes restent exposées", a averti le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, précisant que ses services avaient recensé jeudi plus de 150.000 nouveaux cas, un record sur une seule journée depuis le début de l'épidémie.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 459.976 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi.

Plus de 8.680.640 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 4.029.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

