Covid-19 : la vaccination pourrait-elle devenir obligatoire en France ?

Si une telle mesure paraissait inimaginable il y a quelques temps, plusieurs personnalités politiques estiment aujourd'hui que le débat mériterait au moins d'être ouvert.

( AFP / JOEL SAGET )

Alors que l'Allemagne envisage de rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire et que la situation sanitaire se dégrade en France , François Bayrou a estimé mercredi 1er décembre sur BFMTV-RMC que "le débat doit être ouvert". "C'est ma position depuis le début. Comme pour toutes les grandes épidémies, il y a un moment où les autorités médicales disent qu'il faut contrarier à tout prix la circulation du virus", a argumenté le Haut-commissaire au plan et président du MoDem. "Dans un moment où toutes nos sociétés sur la planète sont attaquées par un pathogène que l'on sait combattre, il faut réagir. Le vaccin empêche que la maladie ne dérape dans quelque chose de très grave", a-t-il encore expliqué.

"Plus le virus est transmis, plus il a des chances de muter. Ma hantise, c'est qu'une mutation du virus s'attaque aux petits enfants, aux petits bébés. Si ça se produisait notre société n'y résisterait pas. On ne pourra pas accepter que des petits enfants soient touchées par une maladie qu’on aurait pu éviter", a-t-il insisté. "J'ai du mal à voir le problème pour être honnête quand on sait qu'on fait ces vaccinations obligatoires pour chaque enfant qui naît", a encore avancé François Bayrou, évoquant l'obligation vaccinale des enfants contre onze maladies.

Des prises de position en faveur de la vaccination obligatoire

Si Emmanuel Macron a indiqué à plusieurs reprises être opposé à la vaccination obligatoire, d'autres sont moins catégoriques.

"Il faut pousser à la vaccination. Aller jusqu'à la vaccination obligatoire ? Pourquoi pas", a ainsi déclaré la maire de Paris Anne Hidalgo, tout en préconisant avant tout de "faire de la pédagogie" face à la défiance d'une partie de la population vis-à-vis des vaccins.

Dans un communiqué publié en juillet, le groupe Socialistes et apparentés de l'Assemblée nationale et les sénateurs du groupe Socialistes, Écologistes et Républicains s'étaient de leur côté prononcés en faveur d'une obligation vaccinale. "Nous proposons que cette obligation soit progressive et entre en vigueur au 1er octobre. Cette vaccination obligatoire doit s'inscrire dans une démarche pédagogique et positive, une démarche de lutte contre les inégalités", estiment-ils.

À droite, le candidat au congrès du parti Les Républicain Michel Barnier s'est également déclaré en faveur d'une obligation vaccinale pour tous les Français. "La seule solution pour sortir de cette crise est en effet que tout le monde soit vacciné", a-t-il ainsi affirmé en octobre sur RMC . "C'est l'affaire de chacun de savoir s'il doit, en restant chez lui, ne pas être vacciné. Mais dès l'instant où on va dans un lieu public et qu’on prend le risque d’être contaminé ou de contaminer les autres, je pense que c’est l'intérêt général que d’être vacciné", a-t-il souligné.

"Je suis pour la vaccination obligatoire et je ne vois pas d’autres solutions", a également affirmé à plusieurs reprises le maire de Béziers Robert Ménard, proche du RN.