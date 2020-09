Covid-19: la Société de pathologie infectieuse attaque le Pr Raoult devant l'Ordre des médecins

Didier Raoult lors d'une conférence de presse le 27 août 2020 à Marseille ( AFP / Christophe SIMON )

La Société de pathologie infectieuse de langue française a déposé plainte en juillet auprès de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône contre le Pr Didier Raoult, qu'elle accuse notamment d'avoir indûment promu l'hydroxychloroquine, a-t-on appris jeudi auprès de la société savante.

"Nous confirmons le dépôt de plainte auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'Ordre des médecins mais la SPILF ne souhaite pas s'exprimer pendant la procédure", a indiqué une porte-parole.

Selon Le Figaro, qui a révélé l'information et s'est procuré la plainte, la SPILF, qui compte plus de 500 adhérents, reproche notamment au chercheur marseillais la promotion de l'hydroxychloroquine "sans qu'aucune donnée acquise de la science ne soit clairement établie à ce sujet, et en infraction avec les recommandations des autorités de santé".

Depuis le début de l'épidémie, la défense par M. Raoult de l'hydroxychloroquine a suscité de nombreuses polémiques dans le monde scientifique.

"On peut se demander si ses prises de position très tranchées (...) n'ont pas contribué à nuire au message de prévention de santé publique", poursuit la plainte, citée par le quotidien.

Contacté par l'AFP, l'Institut Méditerranée-Infection de Marseille, dirigé par Didier Raoult, n'était pas joignable pour réagir dans l'immédiat.

Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins n'était pas disponible non plus. Selon Le Figaro, la plainte doit d'abord faire l'objet d'une tentative de conciliation. Si elle échoue, le dossier passera devant la chambre disciplinaire régionale, une procédure qui peut durer des mois.

