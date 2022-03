Covid-19 : la recontamination possible après "un mois ou un mois et demi", selon le syndicat des biologistes

La majorité des clusters sont détectés dans les Ehpad, selon les biologistes.

"On est quasiment à un test sur trois de positif, avec 3 millions de PCR faits sur la dernière semaine", a indiqué le président du Syndicat des biologistes, François Blanchecotte. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Il est possible d'être recontaminé par le Covid-19 "un mois ou un mois et demi" après une précédente contamination, a indiqué le président du Syndicat des biologistes, François Blanchecotte.

"Il y a des gens qui ont été contaminés il y a un mois ou un mois et demi et qui sont recontaminés, a-t-il expliqué sur franceinfo . C'est souvent avec les enfants, la famille et dans les Ehpad. Les clusters que l'on découvre sont à 57% dans les Ehpad et les établissements médiaux avec des personnes handicapées à 14%. Dans les entreprises, on est à 8% et dans les crèches à 10%."

"Un test sur trois est positif"

François Blanchecotte a également confirmé les chiffres évoqués Philippe Besset, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, selon qui "un test sur trois est positif" en ce moment.

"On est quasiment à un test sur trois de positif, avec 3 millions de PCR faits sur la dernière semaine, a-t-il expliqué. On a donc de forts taux de contamination et de positivité. On est dans des phases qui correspondent à la quatrième vague où nous avions des tests positifs régulièrement. Il s'agit de gens symptomatiques. Ce sont des recontaminations, des gens qui ont fait des vagues Omicron et qui aujourd'hui se contaminent avec le [variant] BA.2."

"Nous avons des gens entre 10 et 49 ans, a-t-il encore précisé. C'est la grande majorité des recontaminations. Le taux de dépistage pour 100 000 habitants dans certaines catégories dépasse les 3 000."