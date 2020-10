Covid-19 : la Poste sera dans le rouge cette année, prévient son PDG

La crise du coronavirus a très fortement fait reculer les volumes de courriers transportés, que la livraison de colis n'a pas su compenser.

(Photo d'illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

La crise du Covid-19 impacte particulièrement La Poste . "Nous ne pourrons pas être dans le vert cette année, le choc est trop fort", prévient vendredi 2 octobre dans Les Echos le PDG du groupe Philippe Wahl.

"Nous ne sommes toujours pas revenus à la normale. Et il y a toujours des incertitudes sur le calendrier de la reprise", a-t-il déploré. "Tous les jours, nous sommes contraints de fermer des bureaux pour contamination. Cela nous oblige à maintenir des horaires de travail aménagés et a donc des conséquences sur la qualité du service rendu", a-t-il expliqué, notant que le régulateur Arcep avait accepté des délais de livraisons plus longs.

La crise du coronavirus a accéléré la baisse historique des volumes du courrier traditionnel, tandis que le transport de colis a fortement progressé, porté par le développement de l'e-commerce. Mais "les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes", a relativisé M. Wahl. "Quand nous perdons cette année 1,4 milliard lié aux volumes du courrier, nous n'allons gagner 'que' 300 millions dans le colis en France . C'est loin d'être suffisant."

Le groupe public n'aura cependant pas besoin de recapitalisation, d'autant qu'il vient de recevoir 7 milliards d'euros d'argent frais avec l'intégration de CNP Assurances, a précisé Philippe Wahl. La Poste aurait accusé une perte nette de 1,2 milliard d'euros au premier semestre sans cet apport . Celui-ci lui a permis d'afficher à fin juin un bénéfice net de 2,315 milliards.

"Pour un groupe comme le nôtre, la crise actuelle est un accélérateur de transformation" , a relevé Philippe Wahl, qui prépare pour février un nouveau plan stratégique. "Dans dix ans, il y aura beaucoup plus d'e-commerce, un mouvement de décarbonation de toutes les métropoles, et nous devrons devenir un tiers de confiance dans la société numérique. Dans la banque aussi, nous devrons transformer totalement le modèle."

Quant au courrier, "son usage aura évidemment beaucoup décru", selon le patron de La Poste, qui plaide pour une redéfinition du service postal universel que le groupe est tenu d'assurer. "De mon point de vue, le principe des tournées pendant six jours, du lundi au samedi, est très important. Mais d'autres variables pourraient évoluer", a-t-il suggéré, citant "l'offre, le prix et les missions de service public".