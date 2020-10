Covid-19: la moitié des tests de dépistage rendus dans les 24 heures

Les tests de dépistage virologique du Covid-19 sont désormais rendus dans les 24 heures une fois sur deux ( AFP / THOMAS COEX )

Après avoir été critiqués pour leurs délais trop longs, les tests de dépistage virologiques du Covid-19 sont désormais rendus dans les 24 heures une fois sur deux, et en moins de 48 heures neuf fois dix, selon une étude de la Drees publiée vendredi.

"Les tests validés entre le 12 et le 18 octobre ont été prélevés moins de 24 heures auparavant dans 52,4% des cas et moins de 48 heures auparavant dans 89% des cas", indique le service statistique du ministère de la Santé.

Et 96,7% sont rendus au bout de trois jours, ce qui signifie que seuls 3,3% des résultats ne sont toujours pas connus au-delà de ce délai.

Vendredi dernier, Santé publique France avait indiqué que 94% des résultats de tests étaient désormais enregistrés dans la base de données Sidep moins de trois jours après leur réalisation, contre 93% la semaine précédente, 88% celle d'avant et seulement 70% mi-septembre.

Les délais moyens de rendu des résultats, critère essentiel pour l'efficacité du contrôle de l'épidémie de Covid-19, ont toutefois stagné la semaine dernière, après plusieurs semaines de nette amélioration.

Entre le 12 et le 18 octobre, "les délais ont été très légèrement affectés par l'augmentation du nombre de tests. Le délai médian de rendu du test est de 1,0 jour sur cette période contre 0,9 la semaine précédente", précise la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Plus de 1,6 million de tests RT-PCR ont été comptabilisés la semaine dernière, contre 1,3 million la semaine précédente.

La situation varie selon les territoires, mais "dans une majorité des départements", le délai médian entre le prélèvement et l'enregistrement du résultat dans la base de données SiDep est "compris entre 1,0 et 1,5 jour", ajoute la Drees, qui actualisera ces données chaque semaine.

17,7 millions de tests de dépistage RT-PCR ont été réalisés depuis le début de l'épidémie: 2,3 millions entre le 1er mars et le 6 juin, et 15,4 millions depuis cette date.

Entre 100.000 et 300.000 tests sont désormais comptabilisés chaque jour, avec une forte fluctuation selon le jour de la semaine.

Le gouvernement a autorisé ce week-end l'utilisation et le remboursement de nouveaux tests plus rapides, les tests antigéniques, pour les personnes présentant des symptômes (sauf celles à risque de forme grave de Covid-19) et dans le cadre d'opérations de dépistage ciblées.

