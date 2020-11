Covid-19 : la moitié des Français envisagent de ne pas fêter Noël cette année

SONDAGE. Résignés à passer un Noël en plus petit comité, voire pas de Noël du tout, la moitié des Français comptent acheter moins de cadeaux cette année, révèle un sondage OpinionWay pour Proximis.

(Photo d'illustration) ( AFP / INA FASSBENDER )

Comment vont se dérouler les fêtes de Noël cette année ? Alors que la France est reconfinée pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a reconnu dimanche dernier que l es Français ne pourraient pas vivre un Noël comme d'habitude. Mais "nous ne voulons pas d'un Noël en visio. Nous voulons que les Français puissent fêter Noël le plus normalement possible", a-t-il assuré.

En attendant les directives gouvernementales, certains Français ont déjà fait leur choix : cette année, 73% d'entre eux ont prévu de fréquenter moins de personnes à Noël pour éviter la contamination tandis que plus d'un Français sur deux (53%) déclare tout simplement qu'il ne fêtera pas Noël en famille , révèle un sondage OpinionWay pour Proximis dévoilé mercredi 11 novembre par BFMTV .

Le budget cadeaux en baisse

En conséquence, 53% des sondés prévoient d'acheter moins de cadeaux que l'an dernier. Avant l'annonce du reconfinement, les Français anticipaient déjà une baisse de budget de 20% par rapport à 2018, prévoyant un montant de 272 euros (contre 342 euros en 2018) et prévoyaient de dépenser autant sur Internet (138 euros) qu'en magasin (137 euros).

Avec l'annonce du reconfinement et la fermeture imposée des commerces "non essentiels", les Français envisagent de dépenser "seulement" 241 euros à leurs cadeaux de Noël. Internet sera privilégié avec un budget de 159 euros, soit une augmentation de 15% par rapport à avant l'annonce du confinement, contre 85 euros en magasin (-38%).

Le stress des cadeaux

La période de Noël et l'achat de cadeaux est une source de stress pour 73% des Français, accentuée par la crise sanitaire . En effet, si plus gros facteur de stress réside cette année dans le fait de trouver la bonne idée cadeau pour faire plaisir (51%), une inquiétude sans lien donc avec le contexte, l'impossibilité de pouvoir offrir ses cadeaux à ses proches en raison du confinement et le risque sanitaire d'aller les chercher en magasin angoissent respectivement 47% et 45% des personnes interrogées.

Encouragé par le gouvernement le fameux "click & collect" ne rassure pas pour autant. 39% des Français déplorent le fait de ne pas pouvoir essayer ou voir les produits, 38% déclarent avoir peur de ne pas être livrés à temps pour Noël ou d'avoir à gérer une rupture de stock du cadeau souhaité et enfin 37% sont rebutés par les frais de livraison.