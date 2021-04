Covid-19 : la France va envoyer des unités de production d'oxygène à l'Inde

L'Union européenne, l'Allemagne et les États-Unis ont également promis de l'aide.

(illustration) ( AFP / MANJUNATH KIRAN )

La France va envoyer huit unités de production d'oxygène ainsi que des containers d'oxygène et des respirateurs à l'Inde, qui connaît une flambée inédite de l'épidémie de Covid-19 qui a submergé son système hospitalier, a annoncé lundi 27 avril le ministère français des Affaires étrangères.

Le matériel, qui sera acheminé par avion et bateau à compter de la fin de la semaine, est destiné "à répondre à l'urgence mais aussi à renforcer de manière significative et durable les capacités des hôpitaux indiens", a relevé le Quai d'Orsay dans un communiqué. Les huit unités de production d'oxygène "pourront pour chacune d'entre elles rendre autonome en oxygène un hôpital indien pendant une dizaine d'années " et dans l'immédiat "alimenter 15 patients Covid intubés au sein d'un service de réanimation", a-t-il précisé.

Les containers d'oxygène liquéfié -dont cinq seront acheminés "dans un premier temps"- permettront d' alimenter jusqu'à 10.000 patients par jour en oxygène médical . La France va également livrer du "matériel médical spécialisé contenant notamment 28 respirateurs et leurs consommables ainsi que 200 pousse-seringues électriques".

Le pays plongé dans le chaos

"Cette solidarité est au cœur de notre partenariat stratégique et de l'amitié entre les peuples français et indien", a relevé la diplomatie française. L'opération est menée par le ministère français des Affaires étrangères, avec le soutien d'une douzaine d'entreprises françaises basées en Inde, dans un climat de coopération européenne, a relevé de son côté la présidence française.

L'Union européenne a promis de fournir, via son Mécanisme européen de protection civile, une "assistance" à l'Inde. La chancelière allemande Angela Merkel a aussi annoncé une aide d'urgence.

Les États-Unis ont annoncé de leur côté qu'ils allaient "immédiatement" envoyer des composants pour la production de vaccins et des équipements médicaux.

En quelques jours, le variant "indien" a plongé ce pays de 1,3 milliard d'habitants dans le chaos, les patients succombant dans des hôpitaux saturés par manque d'oxygène. L'Inde a enregistré dimanche un record mondial de près de 350.000 personnes contaminées en une seule journée. Avec plus de 192.000 morts, le pays figure au quatrième rang des pays les plus endeuillés par le Covid-19.