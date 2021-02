Covid-19 : la France ferme ses frontières sauf "motif impérieux", les voyages touristiques en Polynésie suspendus

Pour voyager en dehors de l'Union européenne, il faut désormais se munir d'une attestation de déplacement et des documents justifiant du caractère "impérieux" du-dit déplacement.

Contrôles à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, en région parisienne, le 1er février 2021. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Sauf "motif impérieux", il est désormais interdit de voyager à l'extérieur de l'Union européenne et ce jusqu'à nouvel ordre. "Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux, à partir de dimanche 31 janvier 00h00", a déclaré le Premier ministre Jean Castex vendredi, à l'issue d'un Conseil de défense. Sept pays non classés en zone de circulation du virus échappent toutefois à ces restrictions : Australie, Corée du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Singapour et Thaïlande. Dans ces Etats, l'ensemble des catégories de voyageurs sont autorisées à entrer en France.

Les " motifs impérieux " peuvent être "d'ordre personnel ou familial" (décès d'un proche, visite à une personne dont le pronostic vital est engagé, garde d'enfant, assistance aux personnes âgées, convocation par une autorité judiciaire ou administrative, mise en sécurité de la personne, retour vers la résidence principale, étudiants), concerner la santé (urgence médicale vitale), ou d'ordre professionnel (soignants devant se déplacer dans le cadre de la lutte contre la pandémie, sportifs de haut niveau, missions diplomatiques). Avant de voyager, il faut désormais remplir une attestation de déplacement, à présenter avant le voyage, et se munir de justificatifs.

Le chef du gouvernement a également précisé qu'un test PCR négatif serait demandé pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'espace européen (Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse), "à l'exception des travailleurs transfrontaliers". Cette mesure, déjà en vigueur depuis dimanche dernier pour le transport maritime et aérien, doit donc être étendue au transport terrestre.

Par ailleurs, " tous les déplacements en provenance et en direction de tous nos territoires ultramarins seront également soumis désormais à la production de motifs impérieux " à compter du mardi 2 février, a ajouté le chef du gouvernement dans une brève allocution télévisée. Les voyages touristiques à destination de la Polynésie française seront également suspendus à partir du mercredi 3 février , a annoncé dimanche soir (lundi matin à Paris) sur deux télévisions locales le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Le tourisme, premier secteur d'activité de l'île, figurait jusqu'à présent parmi les motifs impérieux qui permettaient de se rendre en Polynésie, afin de préserver son économie. Mais seuls désormais seront acceptés les motifs d'ordre familial, sanitaire ou professionnel, accompagnés de justificatifs.