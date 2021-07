Covid-19: la filière aéronautique est "sortie d'affaire", selon Le Maire

La filière aéronautique est "sortie d'affaire", un an et demi après le début de la crise sanitaire du Covid-19, a affirmé vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, mettant en avant les aides apportées par l'Etat.

"Elle est sortie d'affaire et commence à redémarrer, avec les commandes qui reprennent. Le transport aérien redémarre, très fort aux Etats-Unis et en Chine, plus lentement en Europe", a indiqué M. Le Maire lors d'une visite sur le site d'Airbus à Blagnac près de Toulouse.

"L'Etat français a sauvé Airbus, il a sauvé la filière aéronautique et les milliers de personnes qui y travaillent", a martelé le ministre, rappelant les 15 milliards d'euros --prêts garantis, soutien aux fonds propres et à l'investissement et activité partielle-- alloués à la filière aéronautique dans le cadre du plan France Relance

Selon lui, sans ces aides, "la filière aéronautique, qui a traversé la crise la plus grave depuis 1945, aurait pu disparaître".

"La réalité il y a 14 mois seulement, c'était un transport aérien complètement à l'arrêt et des perspectives totalement bouchées pour la filière", a-t-il souligné après une visite sur le site d'assemblage de l'A350. "Et quand le transport aérien est à l'arrêt, vous auriez pu avoir une chaîne de faillites qui aurait fait disparaître en 12 mois 30 ans d'efforts et un siècle d'histoire industrielle française", a ajouté le ministre de l'Economie.