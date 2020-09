Covid-19 : la dette devra être remboursée par la croissance et par des "réformes de structures", notamment celle des retraites, indique Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie souhaiter remettre sur la table dès que possible la réforme des retraites qu'il juge "indispensable".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 28 septembre 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Si aujourd'hui, la priorité est de soutenir les salariés et les entreprises en difficulté face à la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, l'autre priorité est de "préparer la sortie de crise", a souligné mardi 29 septembre sur France Inter le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. "J'ai la conviction que la France peut sortir de cette crise avec un modèle plus juste, plus respectueux de l'environnement et plus compétitif. Mais ça suppose de mettre dès maintenant l'argent nécessaire pour moderniser nos industries, accélérer la transition écologique", a-t-il ajouté.

Si le projet de budget de la France pour 2021 est surtout tournée vers les dépenses, le locataire de Bercy précise bien que la dette nécessaire pour sortir le pays de la crise devra être remboursée. "La priorité, c'est l'emploi, c'est le redémarrage de l'économie, des usines qui ouvrent, des entreprises qui investissent, des Français qui consomment", a ainsi indiqué Bruno Le Maire. " Toute la dette liée à cette crise économique, c'est de l'investissement. Il faudra la rembourser , mais ce remboursement viendra quand nous aurons retrouvé la croissance", a-t-il poursuivi.

" Pour rembourser la dette, ça passe par de la croissance, par un principe de responsabilité sur les finances publiques , ce n'est pas 'open bar', il faut que l'argent public aille où c'est nécessaire, et par des réformes de structures qui sont indispensables ", a ajouté le ministre, précisant que "la première d'entre elles étant la réforme des retraites".

Bruno Le Maire compte remettre cette réforme sur la table dès que possible . "Il faut faire cette réforme au moment où le président de la République et le Premier ministre le jugeront utile, mais elle est nécessaire pour rétablir l'équilibre des comptes sociaux, pour garantir aux jeunes générations qui entrent sur le marché du travail qu'eux aussi auront une retraite, et pour avoir un système plus simple, plus juste et plus lisible", a-t-il précisé.