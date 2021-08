Covid-19 : "La crise sanitaire n'est pas derrière nous", met en garde Emmanuel Macron

"Sous l'effet du variant delta, la situation est devenue plus que délicate et impose notre mobilisation", a insisté le président en ouverture du Conseil de défense sanitaire.

Emmanuel Macron, le 24 juillet 2021. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Flambée de cas dans les Antilles, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Occitanie et en Corse, augmentation des hospitalisations... "Sous l'effet du variant delta, la situation est devenue plus que délicate et impose notre mobilisation", a averti mercredi 11 août Emmanuel Macron, en ouverture du Conseil de défense sanitaire.

"Nous avons dépassé en début de semaine les 9.200 hospitalisations pour Covid, un niveau que nous n'avions pas atteint depuis le mois de juin, la barre des 1.600 patients a également été franchie", a poursuivi le chef de l'Etat, qui s'exprimait depuis le fort de Brégançon. "La crise sanitaire n'est pas derrière nous. Très clairement, nous allons vivre pendant encore plusieurs mois avec le virus", a insisté le président.

Les vaccins, une "assurance tous risques contre les hospitalisations"

"Un scénario d'urgence se présente devant nous" dans les territoires d'Outre Mer, a par ailleurs expliqué Emmanuel Macron, évoquant en Guadeloupe et en Martinique en particulier, "une situation dramatique qui implique une solidarité inconditionnelle de la nation toute entière".

"S'il fallait faire une démonstration que la vaccination est le moyen le plus efficace de répondre à ce variant Delta, malheureusement nos Antilles en délivrent une démonstration cruelle", a souligné le chef de l'Etat avant d'ajouter : "sur ces territoires, la vaccination est encore à un niveau très bas, un tiers du niveau de la France hexagonale. Or, aux Antilles françaises, l'augmentation des contaminations se traduit par une explosion des formes graves".

"Tous les vaccins disponibles en France sont efficaces : ils évitent les formes graves. Quels que soient les variants, les vaccins sont une assurance tous risques contre les hospitalisations", a insisté le président. "Grâce au vaccin, nous pouvons éviter la propagation du virus et la fermeture des commerces", a également souligné Emmanuel Macron.