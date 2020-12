Covid-19 : la Chine est bel et bien sortie de la crise

Le géant asiatique devrait être cette année le seul grand marché du monde à afficher une hausse de son PIB, selon le FMI.

(illustration) ( AFP / STR )

Point de départ de la pandémie de Covid-19, la Chine confirme qu'elle est sortie de la crise, alors que les ventes de détail et la production industrielle ont enregistré leur plus forte progression de l'année dans le pays le plus peuplé du monde, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques.

Les ventes de détail, principal indicateur de la consommation, ont augmenté de 5% sur un an, contre 4,3% en octobre. La production industrielle pour sa part a progressé de 7% en novembre contre 6,9% le mois précédent. Ces chiffres sont conformes aux prédictions des analystes.

Après la paralysie imposée en début d'année à l'économie de la Chine, où le nouveau coronavirus a fait son apparition voilà un an, l'activité s'est redressée au printemps et le géant asiatique devrait être cette année le seul grand marché du monde à afficher une hausse de son PIB , selon le FMI.

Une "reprise régulière"

La Chine bénéficie d'une "reprise régulière", a analysé devant la presse le porte-parole du Bureau des statistiques, Fu Linghui. Tout en avertissant: "compte tenu de la résurgence de l'épidémie, l'économie mondiale est face à des vents contraires qui génèrent instabilité et incertitude" chez les principaux partenaires commerciaux de Pékin.

Signe de la fragilité de la reprise, sur les 11 premiers mois de l'année, les ventes de détail restent en repli de 4,8% par rapport à la même période de l'an dernier. Certains secteurs restent plus affectés que d'autres par l'effet durable de la pandémie sur les consommateurs : le chiffre d'affaires de l'hôtellerie-restauration s'est ainsi replié de 0,6% en novembre sur un an.

En revanche, les ventes d'équipements de communication ont flambé de 43,6% le mois dernier, effet possible du travail à la maison. Le secteur des cosmétiques était également à la fête, avec une progression de 32,3% sur les 11 premiers mois de l'année, tout comme la bijouterie (+24,8%).

"Nous pensons que l'activité va rester ferme à court terme, à mesure que les ménages dépensent l'épargne qu'ils ont accumulée cette année" en période de confinement, observent les analystes du cabinet Capital Economics.

Les ventes de biens en ligne ont augmenté de 11,5% lors des 11 premiers mois de l'année. Signe de confiance dans la conjoncture, l'investissement a augmenté de 2,6% de janvier à novembre, un peu plus que sur les 10 premiers mois de l'année (+1,8%). Le taux de chômage officiel (calculé en Chine uniquement pour les zones urbaines) a poursuivi sa décrue à 5,2%.