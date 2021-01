Covid-19 : la Chine enregistre son premier mort en huit mois

L'approche de Nouvel An chinois inquiète les autorités chinoises, qui prennent des mesures strictes pour empêcher tout retour de l'épidémie.

(illustration) ( AFP / NOEL CELIS )

La Chine, qui a largement éradiqué l'épidémie depuis le printemps dernier, a enregistré jeudi 14 janvier son premier décès dû au Covid-19 depuis huit mois, au moment une équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) arrivait dans le pays pour enquêter sur les origines du coronavirus.

Le pays, où le Covid-19 a fait son apparition il y a un an, a endigué l'épidémie grâce à de stricts contrôles des déplacements, au port du masque généralisé, aux mesures de confinement et aux applications de traçage pour téléphone portable.

Mais la Chine enregistre ces derniers jours des bilans en hausse - même s'ils restent très loin des décomptes annoncés à l'étranger. Jeudi, le pays a rapporté le pire bilan quotidien en termes de contamination depuis le mois de mars.

La majorité des nouveaux cas rapportés l'ont été dans le Hebei, l'immense province qui entoure la capitale Pékin (81 contaminations). Et c'est précisément dans cette province qu'un décès dû au nouveau coronavirus a été annoncé jeudi par les autorités sanitaires. Elles n'ont donné aucune autre précision.

Apparition de nouveaux foyers

Le dernier décès en Chine lié au Covid-19 remontait officiellement à mai dernier. À en croire le bilan officiel, 4.635 personnes dans le pays ont désormais succombé à la maladie. Ce nouveau décès enregistré en Chine survient après l'apparition ces derniers jours de plusieurs foyers de contamination, entraînant une réponse ferme des autorités. Le Heilongjiang, province limitrophe de la Russie, a ainsi proclamé mercredi un "état d'urgence" épidémique. Ses quelque 37,5 millions d'habitants ont reçu pour consigne de rester dans la province sauf cas d'urgence et d'annuler tout rassemblement prévu.

Une des villes de la province, Suihua, qui compte sur son vaste territoire plus de 5 millions d'habitants, a été placée en quarantaine lundi. Les habitants doivent rester chez eux et les transports publics ont été suspendus.

La recrudescence des cas de Covid inquiète le pouvoir à l'approche du Nouvel An chinois, qui tombe cette année le 12 février, et donne lieu à des centaines de millions de déplacements de travailleurs migrants rentrant dans leur famille. Il est toutefois peu probable que la Chine connaisse une "propagation à grande échelle" du coronavirus, a cependant assuré mercredi Feng Zijian, directeur adjoint du Centre national chinois de contrôle et de prévention des maladies.

Visite ultra-sensible de l'OMS

C'est dans ce contexte qu' une équipe de l'OMS est arrivée ce jeudi en Chine , à Wuhan (centre) où le virus a pour la première fois été signalé fin 2019. Cette équipe de l'OMS est composée de 10 scientifiques de différentes nationalités et sera chargée de remonter aux origines du Covid-19. Les experts doivent être soumis dès leur arrivée à une quarantaine de deux semaines.

La visite est ultra-sensible pour le régime chinois, soucieux d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie qui a fait près de deux millions de morts dans le monde. Initialement prévue la semaine dernière, elle avait été annulée à la dernière minute faute de toutes les autorisations nécessaires pour l'équipe.

Cette mission de l'OMS devrait durer entre cinq et six semaines. Elle permettra d'explorer "toutes les pistes" mais ne cherchera pas à désigner un coupable, a indiqué à l'AFP l'un des membres, Fabian Leendertz, de l'institut Robert Koch en Allemagne. "Il s'agit de comprendre ce qui s'est passé pour réduire les risques à l'avenir" , a insisté M. Leendertz. Mais "il ne faut pas s'attendre à ce que [...] l'équipe revienne avec des résultats concluants" dès cette première visite, a-t-il mis en garde.